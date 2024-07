El reporte, que evaluó a diferentes directivos, entre los que destacan Fernando Eguiluz (BBVA), Diego Cavero (BCP), Marco Fragale (Orygen), Violeta Orozco (Konecta); entre otros, da cuenta que en la actualidad aproximadamente cuatro de cada 10 ejecutivos realiza más de dos publicaciones al mes; en tanto, el año pasado, era solo un 25% de estos representantes que mostraba esta frecuencia en sus contenidos de Linkedin.

“Hay una oportunidad en la frecuencia de publicaciones, considerando que la recomendación es que el directivo tenga entre cuatro a ocho publicaciones al mes. Sin embargo, creemos que es una evolución en la que es muy importante siempre el contenido de valor y no salir todos los días a publicar, dado que no sería orgánico pues no siempre tenemos algo qué comunicar”, manifestó Víctor Lozano, director de Verne Comunicación e Innovación.

El especialista sostuvo que, en detalle, dichas publicaciones muestran un equilibrio entre contenido propio y compartido con un 50% de presencia cada uno. Ello, pese a que las publicaciones propias evidenciaron una reducción de tres puntos porcentuales en relación al 2023, cuando del 100%, un 53% correspondía a contenido generado por el ejecutivo.

“Esta ligera contracción no creo que sea mala, pues tenemos a nuevos directivos haciendo publicaciones. Eso requiere de un proceso, en el cual el ejecutivo aún se encuentra explorando y aprendiendo cómo funciona Linkedin”, explicó.

Por el contrario, Lozano señaló que un aspecto que sí debe ser tomado con mayor compromiso por parte de los directivos es la respuesta a los comentarios de los seguidores. Esto, luego de que el estudio demuestra que actualmente existe un 75% de ejecutivos que no responde comentarios de su comunidad, en comparación al año pasado, cuando esta cifra era 66%.

“La bidireccionalidad es esencial en una red social, dado que es un formato interactivo. Entendemos que el ejecutivo no puede tener tiempo, pero también es necesario evaluar que si se decide ingresar a una red social, se debe tener la capacidad de interactuar. Se podría estar perdiendo oportunidades dentro de la gestión de un negocio o de la marca por la indiferencia”, manifestó.

Actualmente, un 34% de ejecutivos que se encuentran en Linkedin tienen más de 5,000 seguidores; ello, a diferencia del 2023, en el que solo era 25% los directivos con esa cantidad de personas en su comunidad.

En relación a los temas más aludidos por los directivos en sus publicaciones, el análisis de Verne menciona en el top cinco: proyectos de la empresa; reconocimientos, logros y celebraciones internos de la empresa; reflexiones e intereses personales del directivo; actualidad social, económica, gobernanza y política y; participación en eventos, entrevistas, medios especializados.

“El directivo va comprendiendo que es un embajador de su empresa, el cual debe estar conectado al propósito de la organización y a la propuesta de valor de la marca. Hay muchos ejecutivos que hacen un muy buen trabajo a nivel de publicaciones, pero se observa la desconexión entre ellos y lo qué es su marca”, sostuvo el especialista de Verne.

Inteligencia artificial

Ante el terreno que gana la inteligencia artificial, facilitando diferentes tareas, Verne este año evaluó la existencia de los directivos en las plataformas de inteligencia artificial generativa. En el análisis se precisa que existe un 50% de ejecutivos con presencia en estos canales.

En específico, un 38% de los directivos tienen “presencia moderada”, mientras un 12% muestra “presencia destacada” en inteligencia artificial generativa. “Pero también sucede que algunos ejecutivos aparecen con información incorrecta en la inteligencia artificial”, agregó.

Por el momento, un 65% de la información de altos ejecutivos en las plataformas de inteligencia artificial son “inexactas o incorrectas”. En esa línea, Lozano afirmó que es necesario que las publicaciones mejoren los formatos de comunicación no solo con contenidos de gráficos y videos, sino también con artículos de opinión. “Todo esto es información que alimenta a los algoritmos y permite responder ante una búsqueda de manera más exacta”, finalizó.

Ficha técnica:

Muestra: Se considera el listado del Ranking Merco Empresas Sectores 2023 (200 gerentes generales o cargos afines y 200 gerentes de Comunicación o cargos afines).

Periodo de recolección: Diciembre 2023 - Mayo 2024

Criterios de evaluación: Presencia (15%); Liderazgo y consistencia de marca (40%); Conversación (30%); Comunidad (15%).

