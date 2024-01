La compañía petrolera está vendiendo bonos en dólares con vencimiento en 2036, según personas familiarizadas con el asunto. Los pagarés rendirán alrededor del 8.75%, según las negociaciones iniciales sobre el precio, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar al respecto.

Al mismo tiempo, Ecopetrol ofrece recomprar hasta US$ 1,200 millones en circulación en notas con vencimiento en 2025 por dinero en efectivo, según comunicado del martes. La oferta de recompra vence el 16 de enero a las 5 p.m., hora de Nueva York.

Los ingresos de la nueva deuda se utilizarán para financiar la oferta de recompra de Ecopetrol, según personas familiarizadas con el asunto.

“Esto mejora el perfil de vencimiento”, dijo William Snead, analista de BBVA en Nueva York. “Están eliminando las preocupaciones sobre los vencimientos a corto plazo”.

El bono existente de la compañía con vencimiento en 2025 subió 1.5 centavos a 99.2 centavos por dólar, según datos de Trace. Ecopetrol recurrió al mercado por última vez en junio, cuando vendió US$ 1,200 millones en notas con vencimiento en 2029 con un cupón del 8.625%.

BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc. y Citigroup Global Markets Inc. gestionan la operación.