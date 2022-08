Ecopetrol está solicitando al Gobierno, su principal accionista, que eleve el precio de referencia para cuando comience a cobrar impuestos a la exportación petrolera. El proyecto de ley presentado esta semana incluye un impuesto del 10% a la exportación de crudo, carbón y oro cuando el precio esté por encima de la referencia internacional, que es de US$ 48 el barril de petróleo. Eso se compara con el precio promedio de alrededor de US$ 105 en los últimos seis meses.

El precio de referencia es “demasiado bajo”, dijo el director ejecutivo, Felipe Bayón, en una entrevista al margen de una conferencia de negocios en Cartagena. “Para mí, el umbral de US$ 48 tendría que ser más alto”.

Una cifra aproximada de entre US$ 65 y US$ 70 el barril tendría sentido, indicó. El nivel propuesto por el Gobierno de US$ 48 generaría hasta 5 billones de pesos (US$ 1,200 millones) en impuestos a la exportación a precios actuales.

Tal como están las cosas, el impuesto a la exportación reduciría los pagos de dividendos de Ecopetrol en cerca de la mitad, según Bayón. El beneficio para el Gobierno es que recibe los pagos tan pronto como se exporta el crudo, “lo cual entendemos que es relevante”.

El Gobierno de izquierda de Gustavo Petro, que asumió el cargo el domingo, ha dicho que la reforma fiscal es parte de su plan más amplio para reducir la desigualdad y financiar programas de lucha contra la pobreza.

Petro se comprometió a eliminar gradualmente la dependencia de la economía del petróleo y el carbón, que actualmente representan alrededor de la mitad de las exportaciones de Colombia. Como parte de sus promesas de campaña, dijo que no otorgará más licencias de exploración, indicando que la transición tomará alrededor de 12 años.

La reforma tributaria tiene por objetivo aumentar los ingresos fiscales del 2023 en el equivalente al 1.7% del producto interno bruto. El proyecto de ley de impuestos también incluye una propuesta que detiene las deducciones por pagos de regalías, lo que significa mayores costos para las empresas de productos básicos.

En el evento anual de la asociación empresarial ANDI en Cartagena, su titular, Bruce Mac Master, advirtió que los aumentos de impuestos pueden llevar a las empresas a reconsiderar su inversión en Colombia. El grupo calcula que, de aprobarse el proyecto de ley en su forma actual, la tasa impositiva efectiva para las empresas mineras y de hidrocarburos aumentaría a 87%, desde 53% este año.

Ecopetrol no solo tiene que lidiar con gravámenes más altos. El Gobierno también necesita reembolsarle por subsidiar los combustibles. En lugar de permitir que los precios de la gasolina suban en línea con los del crudo este año, el Gobierno limitó los aumentos. Eso significa que a los precios actuales, el subsidio le cuesta al Gobierno entre 2 y 3 billones de pesos mensuales.

En marzo de este año Ecopetrol recibió 14.2 billones de pesos en circulación, y este mes recibirá alrededor de 3 billones de pesos.

La Administración de Petro ha mostrado disposición a seguir pagando, dijo Bayón, al señalar que el presupuesto del próximo año tiene un total de 19.2 billones de pesos destinados para ese pago.

“Son muy conscientes, por lo que continuaremos trabajando con el Gobierno”, dijo Bayón. “Percibo la actitud correcta”.

Aun así, los nuevos planes tributarios no desacelerarán los planes de inversión de la petrolera luego de que reportó ganancias récord en el segundo trimestre.

“No queremos ralentizar nuestra inversión”, dijo Bayon. “Los precios están en un buen lugar, nuestra capacidad de ejecución es buena: más plataformas, más pozos en perforación, más instalaciones en construcción”.

La producción también ha subido. Ecopetrol produjo 704,000 barriles diarios en el segundo trimestre y en julio subió a 714,000.

“En general, las cosas se ven bien”, dijo Bayón. “Pero hay que analizar las implicaciones potenciales de la reforma fiscal y los subsidios a los combustibles, todo el asunto”.