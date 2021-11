DuPont Inc. acordó comprar al fabricante de materiales de ingeniería Rogers Corp. por alrededor de US$ 5,200 millones e informó que venderá la mayor parte de su segmento de fabricación de resinas y polímeros para automóviles, con el objetivo de aprovechar el rápido crecimiento de los vehículos eléctricos y la electrónica avanzada para automóviles.

La adquisición valora las acciones de Rogers en US$ 277 cada una, un tercio más que el precio de cierre del lunes, según un comunicado emitido el martes. Además de los automóviles de alta tecnología, la compra impulsará la posición de DuPont en materiales avanzados para otros mercados clave de crecimiento, como la energía limpia y el servicio de telefonía móvil 5G, señaló la empresa.

DuPont planea vender la mayor parte de su unidad Movilidad y Materiales, que fabrica polímeros y resinas para vehículos. En conjunto, los acuerdos profundizarán el alcance del fabricante de productos químicos en los mercados industriales y electrónicos de rápido crecimiento y mayor margen, y harán que sus ganancias sean más estables, dijo la compañía con sede en Wilmington, Delaware.

“Estamos centrando nuestra atención en oportunidades de alto crecimiento y valor en sectores con tendencias sostenidas de crecimiento secular a largo plazo”, dijo el director ejecutivo de DuPont, Ed Breen , en el comunicado. La compañía planea seguir invirtiendo “orgánicamente y a través de adquisiciones estratégicas para maximizar nuestras capacidades”, sostuvo.

Las transacciones aumentan la reputación de Breen de realizar acuerdos, después de que diseñó la ruptura de Tyco International en el 2012 y supervisó la venta de General Instrument en el 2000. Rogers, con sede en Chandler, Arizona, desarrolla materiales electrónicos avanzados.

DuPont espera que la unidad de Movilidad y Materiales genere US$ 4,200 millones en ventas este año. La operación podría demorar hasta seis meses, y se espera que la venta se complete en el cuarto trimestre del próximo año. Los ingresos de la venta se utilizarán para ayudar a financiar la compra de Rogers, dijo.

Breen lideró la unión en el 2017 de DuPont y Dow Chemical Co., la mayor fusión en la historia de la industria química, y la posterior división que formó una DuPont independiente, Dow Inc. y Corteva Inc.

A principios de este año, DuPont adquirió Laird Performance Materials, especializada en materiales electrónicos avanzados para vehículos autónomos, en un acuerdo de US$ 2,300 millones.

El martes, la empresa informó sus resultados del tercer trimestre y rebajó sus proyecciones para todo el año debido a una desaceleración en los pedidos vinculada a la escasez global de semiconductores.