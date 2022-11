DoorDash Inc dijo el miércoles que recortará alrededor de 1,250 empleos, o el 6% de su fuerza de trabajo total, ya que la empresa de entrega de alimentos busca mantener un control sobre los costos para hacer frente a una desaceleración de la demanda.

DoorDash aumentó sus contrataciones para atender la avalancha de pedidos de personas confinadas en casa durante el apogeo de la pandemia, pero la repentina caída de la demanda de los clientes en medio de una alta inflación ha dejado a la empresa lidiando con el aumento de los costos.

“No hemos sido todo lo rigurosos que deberíamos en la gestión del crecimiento de nuestro equipo. Eso es culpa mía. Como resultado, los gastos de explotación crecieron rápidamente”, dijo el presidente ejecutivo, Tony Xu , en un memorando dirigido a los empleados que se publicó en el sitio web de la empresa.

“Dada la rapidez con la que contratamos, nuestros gastos de explotación -si no se reducen- seguirán superando nuestros ingresos”.

Las acciones de la compañía, que han caído alrededor de un 64% este año, subieron alrededor de un 4% en las operaciones previas a la apertura de la sesión.

A principios de este mes, DoorDash informó de una pérdida neta trimestral de US$ 295 millones, mayor de lo esperado, lo que plantea dudas sobre las perspectivas de crecimiento de las empresas de reparto a medida que las economías se reabren.

La empresa británica de reparto de alimentos Deliveroo dijo a finales de octubre que el crecimiento de las ventas se situaría en el extremo inferior de su previsión anterior.

DoorDash se suma a una lista de empresas multinacionales estadounidenses, como Amazon.com Inc, Meta Platforms Inc y Twitter Inc, que han despedido a miles de empleados en las últimas semanas mientras se preparan para una posible recesión económica.

Aunque Xu reiteró que el negocio ha sido más resistente en comparación con otras empresas de comercio electrónico, sostuvo que la reducción de los gastos operativos no relacionados con la plantilla “no cerraría la brecha”.

DoorDash, que cerró un acuerdo de acciones este año con Wolt, tiene una plantilla total de unos 20,000 empleados.