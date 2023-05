La fintech uruguaya dLocal, considerada el primer “unicornio” de ese país, insistió este lunes en que no han recibido ninguna “causa abierta” por parte de la Justicia argentina tras una información publicada en un medio local que asegura la apertura de una investigación por supuestas irregularidades.

“Nosotros no hemos recibido ninguna denuncia. Nuestros abogados no. No se ha recibido nada de nada afuera, nada fuera de lo normal”, afirmó una fuente de la empresa a EFE.

En ese sentido, destacó que en dLocal “continuamente hay puntos de investigación” y que en caso de que la Justicia de Argentina requiera información sobre sus operaciones desde la empresa están “totalmente abiertos a colaborar”.

“Por el momento la empresa sigue funcionando con regularidad y con todo con total normalidad y siguiendo todas las operaciones”, apuntó.

El pasado viernes, la empresa uruguaya, que aborda operaciones en 29 países de Latinoamérica, Asia-Pacífico, Oriente Medio y Norte de África, cuenta con más de 300 empleados y es liderada por los jóvenes Jacobo Singer (presidente) y Sebastián Kanovich (CEO), emitió un comunicado desmintiendo una publicación en el portal Infobae que calificaron de “engañosa”.

“Fuimos objeto de una serie de acusaciones engañosas en un artículo publicado por Infobae, que no se ha comunicado con la empresa para obtener comentarios, sobre el presunto incumplimiento de las normas de expatriación en Argentina”, señalaba el documento.

El artículo del portal mencionado informó que la empresa uruguaya había sido señalada por el Gobierno argentino por supuesta sobrefacturación de servicios digitales por al menos US$ 400 millones.

“En el marco de la investigación sobre la empresa uruguaya dLocal por presunta estafa de al menos US$ 400 millones al Estado argentino, el Gobierno está llevando a cabo una serie de medidas y evaluaciones sobre los movimientos de la empresa desde 2019 hasta la actualidad”, detalla la información del medio digital.

En ese contexto, desde dLocal insistieron de que no ha habido ninguna solicitud de información por parte de Argentina y destacaron la disposición de colaborar en caso de ser necesario.

“Somos una empresa pública (cotizada), todo el mundo tiene el derecho a investigarlo si quiere. Pero también al ser una empresa pública nosotros estamos auditados, tenemos toda la información, digamos públicamente accesible y en la que haya este requisito de información”, apuntaron.

dLocal se convirtió en setiembre de 2020 en el primer unicornio de Uruguay tras alcanzar una valoración superior a US$ 1,000 millones y pasar a cotizar en la Bolsa de Nueva York.

De esta forma, se convirtió en la primera compañía en saltar al ‘parqué’ (en este caso, índice Nasdaq) en el siglo XXI y lo hizo mediante una OPV (oferta pública de venta), cuya alta demanda en la jornada previa elevó el precio de colocación de los US$ 16-18 inicialmente previstos a US$ 21.

Tras la jornada bursátil del pasado viernes, las acciones cerraron a un precio de US$ 11.41.

Caída ante informe

La plataforma de pagos uruguaya cayó hasta un 34% el viernes después de que se informara en los medios que las autoridades argentinas, incluido el banco central y la agencia de delitos financieros, están investigando a la empresa por presunta violación de los controles de capital.

El informe del viernes del periódico local Infobae citó a funcionarios no identificados del Gobierno que aseveran que la fintech sacó al menos US$ 400 millones del país. Esto causó la peor caída en las acciones desde que la firma de vendedores en corto Muddy Waters acusó a la empresa de irregularidades financieras en noviembre pasado.

Dlocal podría haber aprovechado la brecha entre el tipo de cambio formal y paralelo de Argentina para sacar dinero del país, según un funcionario del Gobierno que pidió no ser identificado porque la información es privada. La agencia de aduanas está considerando notificar a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos sobre las actividades de Dlocal, dijo.

Sergio Fogel, cofundador de Dlocal y miembro de la junta, negó las acusaciones de irregularidades y dijo que las autoridades no han notificado a la compañía acerca de una investigación sobre sus actividades.

Comentó por teléfono que expatriaban fondos siempre en relación con una transacción de uno de sus comerciantes. “Necesitamos documentar cada una de esas transacciones. Compartimos información sobre esas transacciones de manera continua” con las autoridades.

En un comunicado, la firma agregó que continúa procesando los pagos con normalidad en el país. Los fondos se sacan de Argentina a través de partes reguladas y se pagan a comerciantes globales, dijo la compañía.

Argentina ha endurecido los controles de capitales en los últimos meses para proteger sus menguantes reservas internacionales. La inflación de más del 100% y los límites estrictos sobre los dólares que los argentinos pueden comprar en el mercado de divisas regulado ha dado lugar a múltiples tipos de cambio en el mercado negro donde el peso cotiza a menos de la mitad de su valor oficial.

Con información de Bloomberg y EFE