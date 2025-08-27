En el Perú, más de 4 millones de personas son mayores de 60 años, lo que representa el 13.5% de la población, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y, aunque una parte significativa sigue activa laboralmente, muchas veces su aporte es subestimado. Sin embargo, su experiencia, resiliencia y capacidad de innovación las convierten en un motor clave para el desarrollo económico y social del país.

A contincuación se presentan cinco experiencias, que forman parate de El Despegue, un programa de formación y acompañamiento especializado que potencia los negocios liderados por personas mayores de 55 años y que impactan directamente en esta población.

El programa, desarrollado por AFP Integra en alianza con ChangeLab, tiene una duración de ocho semanas y cuenta con mentorías personalizadas, talleres prácticos y espacios de networking. Desde su creación, cerca de 160 emprendimientos fueron capacitados en temas como finanzas, marketing, estrategia de ventas y otros que los ayudaron a seguir impulsando sus negocios.

Las cinco iniciativas formaron parte de la edición 2025 del programa y destacan por su innovación, impacto social y liderazgo inspirador.

Pacha Wines: Este emprendimiento, liderado por Rosanna Zárate Baquerizo, pone en valor los vinos de uvas patrimoniales a través de una experiencia sensorial de cata y maridaje, viajando por la historia y la cultura vitivinícola del Perú, fomentando el respeto por el medio ambiente y la biodiversidad local. Además, complementa la cata y maridaje con productos singulares de artesanía y material gráfico, mapas vitivinícolas e infografías de rutas del vino peruano con derechos de propiedad intelectual.

Savia Atelier Botánico: Su creadora, Mercedes Soto, ofrece plantas libres de pesticidas químicos, usando aceites de Neem, jabón potásico y fertilizadas con abonos orgánicos, con un servicio de asesoría posventa en el cuidado y mantenimiento. Savia Atelier Botánico cree en la jardinería como arte-terapia, impulsando a productores mayores de 60 años. Sus productos se distribuyen en la cadena de biobodegas ‘Vacas Felices’ y en la cafetería Omma en Barranco. Su filosofía de respeto al entorno y el impacto social detrás de cada planta es lo que lo destaca a esta iniciativa.

Allipacha dulces artesanales: Es una iniciativa desarrollada por Adriana Hermoza García dedicada a elaborar postres de manera artesanal, sin preservantes y endulzados con panela. Su propuesta se basa en el uso de granos andinos y frutos de estación, rescatando insumos naturales y nutritivos que realzan los sabores tradicionales. Entre sus especialidades destaca el mousse de chocolate, una opción deliciosa libre de lácteos y azúcar, y pensada para quienes buscan disfrutar de un postre saludable sin renunciar al placer. Allipacha invita a sus clientes a descubrir una repostería consciente.

Madyartesanal: La propuesta de Madeleine Figueroa Huamani se basa en la creación de jabones y productos personalizados elaborados con ingredientes 100% naturales, pensados para promover el cuidado personal y el bienestar. Cada pieza es única, con fragancias, colores y combinaciones que se adaptan a las preferencias de cada cliente. Su proceso artesanal destaca por la atención al detalle y el compromiso con la calidad, ofreciendo así una experiencia auténtica que conecta la naturaleza con el arte y el autocuidado.

De Ville Joyería. El emprendimiento de Amelida Letti Villegas se dedica a la creación de joyas en oro de 18 quilates, plata 925 y una amplia variedad de piezas exclusivas. Con más de tres años de experiencia en el rubro, la empresa combina diseño, calidad y detalle en cada trabajo, ofreciendo también servicios de mantenimiento especializados. Su propuesta busca resaltar la elegancia y el valor de lo artesanal, brindando a cada cliente joyas únicas que acompañan momentos especiales y perduran en el tiempo.

Cada una de estas iniciativas no solo genera empleo y desarrollo económico, sino que también reivindica el valor de la experiencia como fuente de innovación. Su alcance y propósito las convierten en referentes para inspirar a otros adultos mayores a emprender.