A raíz de la pandemia, los emprendedores encontraron en el canal online una salida a las restricciones en tiendas físicas, sobre todo, el 2020. Un año después, muchos llevaron su oferta virtual fuera del país, activando así el e-commerce “transfronterizo”.

Karen Munayco, directora comercial de DHL Express, dijo que la categoría de moda (prendas de vestir, ropas de baño, calzado, accesorios y productos de alpaca) está empujando el despegue de las ventas por Internet al exterior, seguida del rubro de artesanías.

“Son empresas peruanas que tienen sus marcas en marketplaces, en webs y redes sociales, y empiezan a tener compradores afuera”, señaló a Gestión, tras mencionar que acaban de firmar un acuerdo con eBay para impulsar estas operaciones.

Asimismo, destacó que estos empresarios están rompiendo la estacionalidad que solían enfrentar cuando solo despachaban a Perú. En su crecimiento, algunos han pasado de vender solo el 10% al exterior a hacerlo en hasta el 90% de su producción. “Tenemos clientes que venden ropa de baño y acá el verano va de diciembre a marzo, luego venden a Europa, Australia e incluso en EE.UU., eso permite tener un negocio constante todo el año”, dijo.

Destinos y tickets

Sobre los destinos más frecuentes del e-commerce “transfronterizo” desde Perú, Munayco detalló que EE.UU. y Australia son los principales. Por los beneficios tributarios con ambos países, estos concentran los mayores volúmenes, indicó.

“Tienen un umbral alto de hasta US$ 800 y US$ 1,000, respectivamente. Si un cliente no supera ese valor, no paga impuestos en ese país por la compra, solo por el producto y el transporte”, explicó, tras señalar que otros mercados importantes son Reino Unido, Canadá y Chile.

El dato

Expectativa. Sobre la operación de DHL Express en el país, Karen Munayco señaló que los despachos totales vienen creciendo apoyados por los envíos de pesos medianos. Al cierre del año, la empresa espera crecer en doble dígito en el Perú.