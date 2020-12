A fines del 2019, el operador móvil virtual (OMV) Cuy Móvil anunciaba el inicio de operaciones en el mercado peruano bajo la venta chips vía delivery a través de su portal web.

Para ese entonces, se lanzó planes iniciales desde S/ 3 y el precio podía elevarse de acuerdo a lo que requería el usuario (minutos, mensajes, datos, etc).

Tras un año esa estrategia continúa, sin embargo, Cuy Móvil -propiedad de Guinea Mobile S.A.C- se ha convertido también en un soporte para atraer a nuevos operadores virtuales, señaló a Gestión.pe el CEO de Cuy Móvil, Mariano de Osma.

Según indicó, este año se percataron que armar un propio OMV demoraba mucho tiempo y tiene un alto costo. “Lo difícil de un operador móvil virtual nuevo, que comienza desde cero, es que no tiene reconocimiento de marca y eso muchas veces causa poca confianza en los usuarios. Entonces hay que invertir mucho dinero, hablo de más de US$ 5 millones o US$ 10 millones para que un operador móvil virtual pueda tener un algo de fracción (de mercado)”, sostuvo.

En esa línea, señaló que Cuy Móvil sigue siendo un operador móvil digital, pero se realizó un cambió. Así, ahora también se enfoca como un operador de marcas blancas.

“Me refiero a que gestionamos otras marcas. Actualmente tenemos otra marca en el mercado que se llama Wings Mobile, que es parte de Guinea Mobile, nuestra razón social; y estamos en curso para lanzar un tercer operador en el 2021”, dijo.

Precisó que la idea es trabajar con marcas que ya tienen un público objetivo y un producto que no necesariamente es de telecomunicaciones, para así, apalancarse de esa clientela y puntos de distribución, facilitando la comercialización.

Los nuevos jugadores

El ejecutivo detalló que Wings Mobile -una compañía tecnológica española presente en 21 países- empezó a operar en el mercado peruano en octubre de este año también bajo la venta de chips con paquetes desde S/ 2.90. Dicha venta se realiza actualmente solo de manera digital, pero se alista la venta física en el 2021.

“Vamos a abrir más de 80 tiendas a lo largo del Perú. (Los chips) se venderán en los ‘corner shops’, es decir, como en los estantes que uno ve en los supermercados de los operadores y en las tiendas full, una tienda netamente de Wings. Esta compañía comercializa smartphones, tablets, laptops y scooter de su propia marca, entonces el tema de los servicios móviles se complementa muy bien”, dijo.

Detalló que entre Cuy Móvil y Wings Mobile ya se tiene 12,000 clientes, en tanto al cierre del 2021, en conjunto como Guinea Mobile, se espera llegar a 100,000 de clientes.

En cuanto al tercer operador -que será anunciado el próximo año-, adelantó que será un ‘partner’ grande, aunque aun no se define si será local o extranjero.

Cabe precisar que los OMV son una compañía de telefonía móvil que no cuentan con una concesión de espectro de frecuencia, por lo que carece de una red propia.

De este modo, para dar servicio se recurre a la cobertura de otra empresa con red propia con la que suscribe un acuerdo para el uso de su red. En este caso, Cuy móvil opera con la red de Claro y las marcas que alberga -Wing y próximamente una tercera- también tendrán este respaldo.

El dato

La penetración de OMV en EL Perú es de 0.3%, por debajo de lo registrado en Colombia (7%), México (2.3%) y Chile (2%).

