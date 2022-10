Para ello, destaca la necesidad de que las inversiones en este rubro crezcan como, al parecer, venía ocurriendo en la primera década del nuevo milenio. Solo en el 2013, Canatur proyectaba una inversión de US$ 250 millones para los siguientes tres años; ello, con la experiencia previa de incorporaciones de tres hoteles de cinco estrellas para la Ciudad Imperial.

Sin embargo, de este buen momento hoy solo queda el archivo. El vicepresidente de la Cámara Hotelera del Cusco, Fernando Santoyo , en diálogo con gestion.pe, explicó que los desembolsos importantes en infraestructura hotelera, con proyectos desde cero, se alejaron hace más de cinco años del Cusco.

“No tenemos proyectos en los que haya inversión hotelera importante, creemos que eso se ha estancado por los efectos propios de la pandemia y por la inestabilidad política en la que vivimos y que tampoco muestra un panorama claro”, sostuvo el empresario.

En ese sentido, el representante detalló que fue entre el 2008 y 2012 el periodo en el que se registró las construcciones hoteleras más interesantes, logrando cubrirse con esa oferta la demanda de hospedaje en el Cusco.

“Posteriormente, llegó una etapa en el que ya no continuaron los grandes desembolsos en hotelería con lo que se dejó de ejecutar proyectos nuevos, que en promedio eran de entre dos a tres por año”, señaló.

Nuevas tendencias en Cusco

Santoyo manifestó que, en adelante, los financiamientos en hotelería fueron “mucho más específicas” en formatos; ello, con montos que apuntaban entre US$ 1 millón y US$ 2 millones.

“Lo que ha venido después son inversiones realizadas a partir de negocios locales ya en funcionamiento; es decir, adquirir hoteles en operación para potenciarlo con el formato del nuevo dueño”, anotó Santoyo, quien dijo que esto es muy común en hoteles sobre todo de tres estrellas.

Según el empresario hotelero, bajo esta dinámica el mercado continuó creciendo; no obstante, tras la pandemia, esta modalidad también se ha detenido. “Muchos de estos proyectos se han concretado, mientras que otros no, o están en stand by por los conflictos que hay en la actualidad”, agregó.

Por ahora, los operadores apuntan a recuperar el flujo sobre todo del turismo extranjero, que en el 2019 alcanzó aproximadamente 1 millón 400 mil, en comparación a los 900 mil turistas que proyectan para este año. El turista receptivo tiene una estadía promedio de cuatro días en hospedajes con un ticket de gasto de aproximadamente US$ 70 por noche.