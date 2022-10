“En octubre hay muchos hoteles que están muy bien. Ha mejorado la llegada [de turistas] al Perú, hay más demanda de pasajeros”, explica Vanessa Villagrán, gerente de Unidad Los Portales Hoteles. Agrega que las menores restricciones sociales como consecuencia de la pandemia, como el uso de la mascarilla, y el aumento en la frecuencia vuelos nacionales e internacionales han impulsado la recuperación.

En Cuzco, por ejemplo, el aumento en la llegada de turistas extranjeros se empezó a notar a partir de abril de este año. En el norte del país, ya se registra un mejor desempeño que en el 2019, con una ocupación promedio —más allá de la temporada alta— sobre el 80% entre abril y octubre. El 70% de los huéspedes en los hoteles de Los Portales en Lima y la Ciudad Imperial son extranjeros, principalmente estadounidenses. En Máncora, los turistas internacionales equivalen al 30%.

Las tarifas promedio por noche ya se han recuperado, aunque no al 100%, tras la reducción de precios entre el 60% y 70% ante la baja demanda de huéspedes en el 2021. En el hotel Country, el ticket promedio asciende a US$ 250 por noche.

Frente a este escenario, Villagrán calcula que se espera cerrar el próximo año con un crecimiento de entre el 5% y 6% respecto al 2019. “Si todo sigue como está, no tendría por qué no ser así”, asegura. “Es (un resultado) muy bueno para todo lo que ha pasado”, agrega. Sin embargo, la ejecutiva precisa que aún no hay una recuperación total en la llegada de turistas europeos, principalmente por los problemas políticos y económicos en esa región.

La estrategia

Para superar los niveles prepandemia, Villagrán revela que apostarán por promocionar la marca Los Portales en el extranjero y al Perú como destino turístico, e impulsarán el turismo interno, a través de promociones específicas en cada hotel (de fin de semana, por ejemplo), el consumo en outlets (como los restaurantes) y la organización de eventos. “No basamos nuestra estrategia en guerra de precios, sino en mayor demanda”, aclara.

Un 3% del crecimiento esperado para el término del 2023 (entre 5% y 6%) provendrá de las estrategias para el mercado local. El resto vendría por las acciones para captar turistas, principalmente en Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, en la Panadería del Country, se implementará este año un servicio “to go” para acelerar los pedidos. Fuera de Lima, Los Portales buscará crecer en alimentos y bebidas. “Queremos ver qué oportunidades hay en cada destino, quizás tener nuevos outlets”, adelanta Villagrán.

En el hotel Country, la categoría de alimentos y bebidas (El Perroquet, la Panadería y el Bar Inglés) representan aproximadamente el 40% de los ingresos totales (frente al 20% de eventos y otro 40% de alojamiento). El 70% de sus consumidores, según la ejecutiva, es público nacional. En septiembre, el Bar Inglés superó en 15% los ingresos del 2019, principalmente por la implementación de noches con música en vivo.

La realización de eventos sociales y corporativos en Lima aún está al 65% del nivel alcanzado en el 2019, principalmente por la falta de sucesos grandes en la capital. “La reinvención de las empresas de hacer muchas cosas online ha hecho que haya más eventos pequeños. Igual en lo social, las reuniones son con menos gente”, dice Villagrán, pero espera una mayor recuperación hacia el 2023. Considera que los espacios abiertos del hotel Country serán una ventaja.