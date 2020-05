Por Cristin Flanagan (Bloomberg)

La búsqueda de una cura para el Covid-19 y el fin de los cierres globales ha creado un nuevo tipo de inversor en acciones de salud: el turista de la biotecnología.

Son personas generales que están “tirando dinero a los títulos” sobre cualquier compañía vinculada a Covid-19 que esté generando “bolsas de espuma”, según Brad Loncar, director ejecutivo de Loncar Investments. El analista de Goldman Sachs, Asad Haider, también señaló las preocupaciones que surgen de los inversionistas que entran y salen rápidamente de los desarrolladores de vacunas y medicamentos ante cualquier señal de progreso.

Los altibajos de las acciones de Gilead Sciences Inc. pueden proporcionar una cierta pausa para los inversores especulativos. El gigante de la biotecnología añadió aproximadamente US$ 20,000 millones en valor de mercado entre finales de enero y finales de abril por su medicamento Covid-19 antes de retroceder de un máximo de más de dos años después de que su terapia, el remdesivir, recibiera una autorización de uso de emergencia de los reguladores de los Estados Unidos.

Biotecnologías como Sorrento Therapeutics Inc. y Moderna Inc. pueden estar al principio de ese ciclo de auge y caída y eventualmente seguir a Gilead aún más abajo, dijo Loncar en una entrevista telefónica.

“Las acciones del Virus se están negociando con expectativas poco realistas sin fundamentos que impulsen la valoración”, dijo. Desde mediados de mayo, Sorrento ha duplicado su capitalización de mercado hasta US$ 1,100 millones después de que su director general anunciara los resultados de un anticuerpo experimental que aún no ha sido probado en humanos. Estas ganancias fueron impulsadas por “todo tipo de publicidad”, y puede haber unas 20 empresas potencialmente por delante de Sorrento en el desarrollo de anticuerpos, dijo Loncar.

Haider, de Goldman, también destacó el rápido surgimiento y desaparición de la biotecnología. El comercio de Covid “ha exacerbado la preocupación por los montajes ‘no pegajosos’ al por menor que trafican con este tema”, mientras que también ha abierto el apetito de los fondos de cobertura a noticias cortas y positivas sobre acciones individuales, escribió en una nota.

Mientras tanto, los fondos de inversión han aumentado su exposición a la atención médica, especialmente en Gilead, Eli Lilly y Co., Regeneron Pharmaceuticals Inc. y Vertex Pharmaceuticals Inc., dijo Haider después de analizar las presentaciones trimestrales. Todos los fabricantes de drogas, excepto Vertex, están probando algún tipo de medicina para Covid-19.

‘Frenesí a corto plazo’

“Te sorprendería ver cuánto interés minorista hay en estos nombres. La venta al por menor sigue siendo una parte bastante pequeña del mercado en el esquema de las cosas”.dijo John Porter, un administrador de fondos de Mellon Investments Corp. en una entrevista.

Porter lo llamó un "frenesí a corto plazo" en biotecnología y dijo que era sensible a que las empresas se aferraran al entusiasmo por Covid-19 cuando no era parte de su estrategia hace tres meses. "No buscamos comprar compañías que buscan publicar comunicados de prensa para obtener algunos estallidos a corto plazo en sus acciones".

Los inversores experimentados no entienden la valoración pero están aprendiendo que algunas acciones de Covid-19 son casi “incorregibles”, dijo Loncar. “Los precios de las acciones pueden hacer cualquier cosa cuando las valoraciones se tiran por la ventana”.

De hecho, el interés por el sector es de unos US$ 49,000 millones, con pérdidas por ventas al descubierto que ascienden a US$ 4,300 millones de este año hasta el viernes, según Ihor Dusaniwsky, director gerente de análisis predictivo de S3 Partners

Las dos jugadas cortas más no rentables en lo que va de año: Moderna y Regeneron, según el análisis de S3. Loncar dijo que otros inversores biotecnológicos experimentados con los que ha hablado se han retirado de la venta en corto y se mantienen alejados.

Ya hay grietas en la fundación de Moderna. El desarrollador de la vacuna cayó hasta un 12% el martes después de que StatNews entrevistara a uno de los pacientes que experimentó severos efectos secundarios en un ensayo de la inoculación experimental.

Otras reservas de vacunas que están en alza son Novavax Inc. que ha subido casi 1.200% este año e Inovio Pharmaceuticals Inc., cuyo precio de las acciones ha subido más de cuatro veces.