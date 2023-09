EL 2022 fue un año bisagra para el mundo de inversión, cuando se tomaron varias definiciones. A partir del análisis, determinamos que vamos a enfocarnos en negocios de asset management, gestión patrimonial y mercado de capitales, donde consistentemente, salvo en el 2022, que fue un año difícil para todos, crecemos de manera importante. Además, son negocios en los que en todo el mundo hay expectativas de que crezcan en los próximos años.

¿Cómo es la reorganización por países?

Estamos buscando crecimiento sostenible y recurrente en el tiempo en esos tres primeros negocios. En finanzas corporativas, la parte de préstamos estructurados la trabaja ahora directamente el BCP (también del holding Credicorp); y en todo el mundo de M&A Advisory (fusiones y adquisiciones) y mercado de capitales relacionado con estructuración de financiamiento, en Colombia y Chile, estamos terminando los mandatos vigentes y hacia fin de año saldremos de esos negocios. Es un reenfoque estratégico de la compañía, en el que estamos enfocándonos en aquellos negocios en los que creemos tenemos ventajas. Finanzas corporativas no encajaban en esa definición, y por eso tomamos la decisión de reestructuración y ya estamos en una fase de ejecución, con muchos planes en los tres negocios (asset management, gestión patrimonial y mercado de capitales). Estas tres líneas de negocio son las que más aportan al margen de contribución de la compañía.

¿Sale entonces CC de finanzas corporativas?

En la estructura que definimos para CC en los próximos años, ese negocio de finanzas corporativas no encajaba y tiene un mejor destino desde el BCP (pasará al banco), que puede aprovechar las sinergias mejor.

-En otros bancos internacionales grandes, la banca de inversión está en reestructuración. ¿Acaso no tienen la expectativa de que ese mercado se recuperará?.

La banca de inversión está apostando más por la recurrencia de ingresos, asset management, wealth management y dejando otros negocios. Puede ser que estos últimos negocios se reactiven pero no necesariamente encajan en nuestra estrategia de ser un negocio de escala. Nosotros estamos haciendo un plan de cinco años.

Expansión en Chile

¿Aumentarán la participación en Chile?

En Chile tenemos un plan importante de crecimiento en esos tres rubros, y es donde más estamos mirando oportunidades de crecimiento inorgánico. Tenemos una posición interesante en el mercado de capitales más profundo de la región. Pero como Credicorp y CC tenemos el deber de ser un jugador más relevante en ese mercado.

Entonces, ¿están analizando oportunidades de compra en ese mercado?

Exactamente. Sobre todo estamos haciendo búsquedas de crecimiento inorgánico en asset management y en gestión patrimonial. Estamos interesados en ser un jugador más importante en la región y particularmente en Chile.

¿Cómo va la relocalización de la banca patrimonial de CC en Miami?

En los últimos tres años salieron flujos importantes de personas de Perú, Chile y Colombia por razones parecidas: inestabilidad política e incertidumbre. Desde esa fecha, los saldos de la operación en Miami se multiplicaron por cuatro. Estamos con US$ 2,500 millones de activos bajo administración, porque EE.UU. se ha vuelto un destino muy importante para los clientes latinoamericanos. En esa línea, acabamos de lanzar nuestro primer fondo de deuda de real estate (bienes raíces) en los EE.UU. con un socio por cerca de US$ 20 millones.

La apuesta por los fondos alternativos

¿Cuál es el potencial del negocio en EE.UU.?

Buscamos duplicar esos activos en los próximos tres años.

Con esta reconfiguración en la región, ¿CC quedará con menos activos bajo administración?

No, al revés. A mitad de año cerramos con más de US$ 30,000 millones de activos bajo administración, con un crecimiento del 5% respecto del cierre del 2022. Algo que ha ido creciendo mucho son activos alternativos en la región por US$ 3,000 millones en real estate, deuda privada e infraestructura.

¿A qué apuntan con los fondos alternativos?

A fin de año cerraremos un fondo de deuda privada en Perú de S/ 500 millones, y la expectativa es llevarlo a Chile en el 2024, que es donde estamos mirando para hacer inversiones importantes. En Perú, estamos viendo oportunidades en real estate en multifamily; el otro motor de crecimiento importante son fondos mutuos, en los que tenemos un saldo de casi US$ 10,000 millones.

¿Cuándo podrían crecer los activos que administra CC en un año?

Somos un poco más ambiciosos. En los próximos tres años apuntamos a ser una compañía de US$ 40,000 millones en toda la región.