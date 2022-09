Según datos de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), al cierre de agosto del 2022, la colocación de bonos de empresas peruanas en soles alcanzó los S/ 1,231.9 millones, mientras que la de bonos en dólares totalizó US$ 59.7 millones.

La actividad en el mercado de valores local podría empezar a mejorar hacia finales de este año, estimó Víctor Díaz, managing director de renta fija de Credicorp Capital Asset Management. “Vamos a ver un mercado de capitales en Perú que se va a comenzar a reactivar hacia el cierre (del 2022) o inicios del próximo año, incluso en un entorno internacional retador”, dijo.

Una revigorización del sector de fondos mutuos, la mayor predictibilidad de las tasas de interés de corto plazo y un riesgo soberano controlado son los factores que empujarían dicha recuperación, sostuvo Díaz.

Resaltó que el mes pasado el patrimonio total de los fondos mutuos (expresados en dólares) tuvo una recuperación tras un continuo declive desde inicios de año.

“Lo que hemos visto en setiembre es que continúa esa alza. Los inversionistas han comenzado a volver a los fondos mutuos para aprovechar las tasas de interés de corto plazo, cada vez más atractivas”, indicó.

Grado de inversión de Perú

Asimismo, Díaz refirió que el mercado de Certificados de Depósitos (CD) del BCR anticipa mucha estabilidad en las tasas de interés de corto plazo en el 2023.

Y las posibilidades de que Perú pierda su grado de inversión en los próximos 12 o 24 meses son remotas, manifestó el ejecutivo. Considera también que la probabilidad de una recesión de la economía peruana es muy baja.

“Si las AFP no tienen mayores retiros podríamos estar viendo que, estructuralmente, el mercado de capitales comience a tomar más fuerza hacia el 2023 y eso es positivo para las compañías que tienen expectativas de colocación (de bonos o títulos de deuda)”, dijo.

Sin embargo, Marco Contreras, head of research de Kallpa SAB, no es tan optimista. Puesto que las perspectivas de crecimiento económico no son tan buenas, es difícil esperar una mayor recuperación en las emisiones de bonos corporativos en el mercado local en el siguiente año, afirmó.

Juegan en contra también el riesgo político, la caída de la confianza empresarial y el encarecimiento del costo del financiamiento. “Este año lo que se ha visto son emisiones de corto plazo que, generalmente, son para financiar capital de trabajo”, dijo.

Gobierno emitiría bonos soberanos por S/ 3,500 millones

En el presente año el Gobierno emitirá en mercado local bonos soberanos por S/ 10,000 millones, prevé Credicorp Capital. A setiembre del 2022 ya se han colocado bonos por S/ 6,500 millones, con lo cual en el último trimestre se emitirían los S/ 3,500 millones restantes. Además, espera que el BCR suba su tasa de referencia en octubre de 6.75% a 7% y que en el 2023 el sesgo sea a la baja.