Cosapi es la segunda empresa de ingeniería y construcción más importante del territorio nacional por sus volúmenes de ventas y que agrupa a 12 empresas dedicadas a cuatro grandes rubros: ingeniería y construcción; servicios mineros; concesiones e inmobiliarios .

La ingeniería y construcción es el principal negocio de la peruana, en la que cuenta con una gran experiencia y capacidad para ejecutar proyectos complejos. En esta línea de negocio las actividades están divididas en cinco unidades: infraestructura, edificaciones, plantas industriales, ingeniería e internacional.

- Infraestructura: esta unidad de negocio enfoca su participación como contratista en proyectos de construcción de puertos, túneles, presas, centrales hidroeléctricas y obras de irrigación así como en la construcción, la rehabilitación y la conservación de carreteras.

Entre los principales proyectos en desarrollo por esta unidad de negocio se ubican: (i) la construcción del Puente Nanay y Viaductos de Acceso en Loreto, el cual tendrá 437.60 mts de extensión y será el puente atirantado más largo del Perú; (ii) la construcción de las pozas de agua y del túnel de desvío del rio Asana para el proyecto Quellaveco; y (iii) la construcción del Metro Lima Línea 2.

A setiembre del 2019, esta unidad de negocio tiene un backlog (proyectos en cartera) de US$ 475.55 millones, lo cual representa 55.03% de los negocios de ingeniería y construcción, segun Class & Asociados .

- Edificaciones: esta unidad de negocio tiene como objetivo desarrollar proyectos urbanos de elevada complejidad técnica bajo los mejores estándares de seguridad y calidad, brindando servicios que integren el diseño y la construcción.

Entre los principales proyectos en desarrollo por esta unidad de negocio, se tiene al proyecto inmobiliario Torre Parque II, en la que Cosapi realiza los trabajos de ingeniería integral del proyecto, así como gestión para la obtención de los permisos y licencias para el inicio de la construcción. A setiembre del 2019, esta unidad de negocio tiene un backlog (proyectos en cartera) de US$ 174.57 millones, lo cual representa 20.20% de los negocios de ingeniería y construcción .

- Plantas Industriales: esta unidad de negocio tiene por objeto la construcción y el montaje de plantas de proceso para los sectores de: minería, hidrocarburos, energía, cemento y tratamiento de aguas.

Entre los principales proyectos en desarrollo se tiene: (i) el montaje de la refinería de Talara de Petroperú, que comprende potenciar y ampliar la capacidad de las instalaciones de refinamiento, permitiendo el tratamiento del crudo pesado; y (ii) la implementación de la planta de sulfuros de la Mina Justa.

A setiembre del 2019, esta unidad de negocio tiene un backlog (proyectos en cartera) de US$ 211.33 millones, lo cual representa 24.46% de los negocios de Ingeniería y Construcción .

- Ingeniería: esta unidad de negocio está enfocada, tanto a brindar servicios a clientes externos e internos. Se especializa en proveer servicios que incluyen, entre otros, la elaboración de estudios de factibilidad, expedientes técnicos, ingeniería conceptual e ingeniería a detalle, especialmente en los sectores de plantas industriales, minería, infraestructura y edificaciones.

A setiembre del 2019, esta unidad de negocio tiene un backlog (proyectos en cartera) de US$ 2.64 millones, lo cual representa 0.31% del negocio de Ingeniería y Construcción .

- Negocio Internacional: esta unidad se encuentra encargada de implementar la estrategia de internacionalización de Cosapi. En este sentido, esta unidad es la encargada de la búsqueda de nuevos proyectos y de supervisar su ejecución por parte de las subsidiarias en Chile, Colombia y en otros países de la región en los que se presente oportunidad de proyectos.

En Chile se ha constituido Cosapi Mas Errazuriz, y en Colombia la Constructora CyA S.A.S. para ofrecer servicios de construcción y de montaje electromecánico para los sectores de minería, energía, plantas industriales e infraestructura.

A setiembre del 2019, esta unidad de negocio ha ejecutado todos sus proyectos, por lo que no registra backlog al cierre de ese periodo. Durante el primer semestre del 2019, la empresa ha firmado 2 nuevos contratos en el exterior por US$ 35 millones.

Mientras que a través del rubro de servicios mineros ofrece el servicio de movimiento de tierras masivo, dirigido principalmente a clientes mineros y cementeros. La creación de Cosapi Minería le permitió separar la gestión de proyectos en el sector minero, en donde a acumulado amplia experiencia en tareas relacionadas con compañías mineras como Newmont y Barrick en sus operaciones mineras de Yanacocha y de Pierina, respectivamente.

En abril del 2013, la Minera Shougang Hierro Perú S.A.A. adjudicó a Cosapi Minería un contrato de servicios para realizar la extracción y el transporte de material estéril y minerales por un plazo de 66 meses por un valor de US$ 540 millones. Durante el ejercicio 2016, no se pudo hacer efectivo el inicio de los trabajos acordados, debido a una demora en la construcción de la nueva planta concentradora por parte del cliente.

Ello implicó retraso en la generación de ingresos, ocasionando pérdidas operativas y la solicitud a los bonistas para la modificación temporal de los resguardos establecidos. Por ello, Cosapi y Shougang firmaron un acuerdo, mediante el cual se decidió ampliar las fechas del contrato, estableciendo enero del 2017 como fecha de inicio, y mayo de 2022 como fecha de término.

En el primer trimestre del 2017, se iniciaron las obras de movimientos de tierras en Shougang, superando las metas referidas a producción, facturación y rentabilidad. A la fecha, Cosapi viene desarrollando los servicios de minería con normalidad, siendo Shougang su único cliente en este rubro al cierre del ejercicio 2018. A setiembre del 2019, el backlog de esta línea de negocio es de US$ 257.06 millones, lo que representa 18.42% del total del backlog de Cosapi

A través de Cosapi Concesiones , en cambio, se dedica a la construcción, operación y mantenimiento de obras de infraestructura vía APP. La principal obra de este rubro es la Línea 2 del Metro de Lima, de la que es concesionario.

En abril del 2014, ProInversión adjudicó la concesión para la construcción y operación de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao, al Consorcio Nuevo Metro de Lima conformado por Cosapi, Impregilo S.P.A., Iridium Concesiones Infraestructura S.A., Vialia Sociedad Gestora de Concesiones de Infraestructura S.L., Ansaldo Breda S.P.A., y Ansaldo STS S.P.A.

El plazo de esta concesión es por 35 años, con una inversión total de US$ 5,490 millones. A finales del ejercicio 2014, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito por US$ 750 millones para financiar parte de la construcción de este proyecto. El 10 de junio del 2015, el Consorcio colocó bonos por US$ 1,155 millones a un plazo de 19 años con un rendimiento de 5.875%.

En octubre de ese año se concretó un préstamo sindicado con participación de SACE (Export Credit Agency Italiana) por US$ 800 millones a un plazo de 20 años. Al cierre del ejercicio 2018, se tiene culminada la construcción del primer tramo del túnel correspondiente a la Etapa 1A por una extensión de casi 5 kilómetros. A setiembre del 2019, el negocio de concesiones tiene un backlog de US$ 274.58 millones, representando 19.67% del total del “backlog” de Cosapi.

Finalmente a través de Cosapi Inmobiliaria , en tanto, el grupo está dedicado al desarrollo y a la construcción de bienes inmuebles, exclusivamente destinados a vivienda, para el nivel socio económico B en Lima, permitiendo mejorar la calidad de vida de la población, contribuyendo activamente a la generación de una mejor ciudad.

Actualmente, esta línea de negocio se encuentra desarrollando cinco proyectos inmobiliarios, con una inversión de US$ 12 millones:

- Proyecto Duplo (Breña, Lima), proyecto desarrollado por etapas en sociedad con el Grupo Lar de España, el cual consiste en la construcción de un edificio de 28 pisos, con aproximadamente 400 departamentos. Respecto a la segunda etapa (177 departamentos), se inició la pre-venta en agosto del 2016, habiéndose vendido 143 departamentos.

- Proyecto Nesta (Jesús María, Lima), proyecto desarrollado por etapas en sociedad con el Grupo Lar de España, el cual consiste en la construcción de un edificio con aproximadamente 420 departamentos. El Proyecto Nesta II inició la pre-venta de su primera etapa en junio del 2015 y al cierre del año 2018, se han vendido 101 departamentos (100% del total). La segunda etapa cuenta con 97 departamentos e inició pre-venta de diciembre del 2016. Al cierre del 2018, se han vendido 96 departamentos (99% del total). En el tercer trimestre del 2019 se lanzó la pre-venta del Proyecto Nesta III inició etapa de construcción.

- Proyecto Prana (Pueblo Libre), proyecto desarrollado exclusivamente por Cosapi Inmobiliaria, el cual consiste en la construcción de 79 departamentos y 59 estacionamientos en una sola etapa. El lanzamiento comercial se dio en noviembre del 2017 y al cierre del tercer trimestre del 2019, se ha logrado vender 77% del total de departamentos. El Fondo Mivivienda ha emitido la certificación del Bono Mivivienda Sostenible, ello cual permite al proyecto ser el primero en contar con estos beneficios en el distrito de Pueblo Libre.

- Proyecto Olguín (Surco), proyecto desarrollado conjuntamente con Gerpal, empresa inmobiliaria multilatina con presencia en el mercado peruano desde el año 2007, que a la fecha ha entregado más de 170,000 m2 en proyectos inmobiliarios de vivienda y oficinas. El proyecto se viene ejecutando a través de la sociedad llamada Desarrollo Olguín S.A.C., en el cual Gerpal participa con el 70% y Cosapi con el 30%.

- Proyecto Sente (Breña), proyecto desarrollado por el Grupo Lar y Cosapi (50% cada uno). El proyecto se ubica en el distrito de Breña, y contará con un total de 205 departamentos distribuidos en 2 torres de 15 pisos de altura cada una y 2 sótanos de estacionamientos. La primera etapa tiene un total de 103 departamentos y al cierre del 2018 se dio el lanzamiento comercial. A la fecha ya se encuentra en etapa de ventas. La estrategia y proyección interna en Cosapi es que las ventas de su negocio inmobiliario, no superen 10% de las ventas totales del Grupo.





-Capital social y accionistas-

Al 30 de setiembre del 2019, el capital social del grupo está representado por 200 millones de acciones comunes de S/ 1.00 de valor nominal cada una, suscritas y pagadas, las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

A partir del 22 de mayo del 2012, 71.72% de los accionistas han transferido sus acciones a un Patrimonio Fideicometido administrado por La Fiduciaria S.A.

Este Patrimonio Fideicometido se encarga de administrar los derechos políticos y económicos de las acciones transferidas. El plazo de vigencia de este Fideicomiso es de 10 años contados a partir de la fecha señalada, y está estructurado con el objetivo de asegurar no menos 50.1% de control de Cosapi.