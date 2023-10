Se termina la demanda del recipiente empieza del embotellado. Tras el anuncio de Sedapal sobre el corte de agua que se producirá en 22 distritos de Lima a partir del 6 de octubre, muchas personas de zonas afectadas han comprado baldes, bidones y tanques para almacenar agua durante el corte. Pero, ¿durará para los días del corte? la preocupación por agua embotellada empieza a sentirse.

El presidente de la Asociación de importadores medianos, Roberto Díaz, comentó que en el Jr. Ayacucho, donde se vende al por mayor, los comerciantes se han abastecido de agua embotellada más de lo usual tras el aviso del corte de agua programado.

“Lo que está saliendo bastante son las cajas de botellas de agua de 1 a 2 litros ”, dijo Díaz a Gestión.

Asimismo, mencionó que las marcas más económicas como Cielo o San Luis se están agotando en el stock de los comerciantes.

¿Aumenta la demanda y sube el precio? Así como pasó con la demanda de los recipientes, que el precio superó los S/100, Díaz comentó que es probable que el precio del agua embotellada suba durante los días del corte programado. “Aunque, los comerciantes tienen el temor que el precio suba”.

Sube demanda de agua embotellada en supermercado

Las personas ya han tomado sus precauciones comprando agua embotellada en los supermercados, Por ejemplo, en Metro de Plaza Lima Sur de Chorrillos, familias y jóvenes vienen abastecerse por el corte de agua programado en su viviendas.

“He revisado en Sedapal y me han asignado en menos de 48 horas el corte programado, entonces, estamos comprando agua embotellada. Estamos llevando de dos litros a un litro y medio. Lo malo es que no encontramos bidones de agua mayor a cinco litros”, contó una joven usuaria del supermercado Metro.

En el caso de las familias, están comprando en mayor volumen. “Estamos adquiriendo dos cajas de 20 litros, vivo en Chorrillos y es probable que venga a comprar de nuevo” , contó otro usuario. También, afirmó que el precio todavía se mantiene de los bidones de agua.

Algunos de ellos desconocen todavía si en su distrito cortarán el servicio de agua potable por dos o cuatros días.

Usuario del supermercado Metro de Plaza Lima Sur está comprando cajas de 10 a 20 litros de agua embotellada.

Bidones de agua más grandes

La preferencia de bidones de agua de más de 5 litros está haciendo que se agote el stock en los almacenes, mientras que las botellas de uno a dos litros se están acumulando.

“La gente está llevando las presentaciones más grandes, es decir, los bidones de agua de siete o de diez litros ”, dijo un encargado de servicio al cliente de Metro.

En ese sentido, contó que “en el almacén se están acumulando los formatos más pequeños: de dos litros o un litro medio”.

Mientras que los bidones de 5 a 10 litros, explicó, se están agotando. “Por ejemplo, el de la marca San Carlos, uno de las más económicas, ya se acabó, incluso de la marca San Luis solo hay una paleta”, dijo el encargado.

¿Cuál es la reacción de los autoservicios?

En las redes sociales ha circulado una imagen sobre un aviso de racionalización de dicho producto ante posible compra impulsiva del líquido.

“Estimado cliente, ante el aviso de corte de agua de Sedapal, desde el 6 al 10 de octubre, la venta de agua por persona será: 2 unidades de bidones, 2 cajas de 20 Lit., 2 packs o 6 unidades en botellas sueltas” , dice el aviso en el anaquel del supermercado Wong.

Para el presidente de la Asociación de Importadores medianos, la demanda de agua embotellada seguirá a pesar del corte programado, ya que el calor persistente está impulsando las ventas.

“ La estabilidad de la compra de bebida, exclusivamente de agua, se ha mantenido , así como en verano por el calor que hay ahorita”, contó Díaz.

Asimismo, agregó que durante el corte de agua aumentará aún más la demanda. “Ha subido la demanda de agua embotellada en 40% o 50% por el calor y ahora por el corte de agua”.

