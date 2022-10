En esa línea, buscan comenzar a exportar a Honduras, través de un distribuidor. “Vemos potencial de demanda en este mercado para nuestros productos, teniendo en cuenta que recientemente una empresa ha invertido en este país casi US$250 millones en una operación de hilandería de algodón”, señala.

Actualmente la compañía llega con sus productos a 17 países, en los que también buscará incrementar su comercialización.

Negocio de impresión 3D

Corporación Rey también espera crecer en su negocio de impresión 3D, debido a que cada vez más empresas locales vienen demandando este tipo de tecnología, como es el caso de las de arquitectura, entre otros sectores industriales.

“Buscan hacer prototipos, repuestos e inclusive muestras de sus líneas de venta”, detalla John Gleiser.

Este año, con respecto la compañía, espera cerrar con un nivel de ventas similar al del año pasado. Así, llegará a producir alrededor de 100 millones de cierres en su planta ubicada en El Callao.

“Ha habido muchas complicaciones en el mercado local. Al inicio del año había la expectativa de crecer, pero es que la informalidad en el sector de confecciones ha aumentado por el impacto de la pandemia y por la situación de la economía, lo que afecta nuestra demanda”, señala.

Con respecto al costo de sus cierres, indicó que los insumos han comenzado a bajar en los últimos 90 días, por lo cual “conforme la empresa vaya generando ahorros, trasladarían esta reducción al precio final a sus clientes”.

MÁS DE CORPORACIÓN REY:

Argentina. Pese a la situación actual de este país suramericano, Corporación Rey, indica que aún es un mercado dinámico que demanda confecciones. “Es que llegan inmigrantes que establecen negocios de confecciones y esto dinamiza la demanda de nuestros productos”, señaló el director ejecutivo de la empresa, John Gleiser.

¿Cuánto moverá la exportación del sector textil, y confecciones este año?

Este 2022 las exportaciones del sector textil y de confecciones crecerán a doble dígito con respecto al 2019 (prepandemia), llegando a mover alrededor de US$2,000 millones, según proyecta el Comité Textil y de Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Solo en los primeros ocho meses del año, con respecto al mismo período del 2021, las referidas exportaciones han crecido en 27%. “Lo que viene impulsando las ventas al exterior es la creciente demanda del mercado estadounidense”, destacó el gerente del referido comité, Martin Reaño.

Al respecto, la Sociedad de Comercio Exterior (Comex Perú), destaca que entre enero y agosto de este año, se llegó a exportar a Estados Unidos US$689 millones, es decir, un 36% más con respecto al mismo período del 2021. Le siguen mercados como Chile, Colombia, Ecuador, Canadá, entre otros.

Con respecto al precio de exportación de las confecciones, el Comité de Textil y Confecciones de la SNI, resalta que este año frente al 2021 vienen mejorando. Así, el kilo de confecciones de prendas de punto ha pasado de costar US$ 38.5 a más de US$ 43 y, el de tejido plano, de US$ 31 a US$ 32.