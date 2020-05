Gilead Sciences Inc. podría obtener ganancias de su nuevo tratamiento para la Covid-19 si cuesta alrededor de US$ 4,500 por paciente, según analistas de Piper Sandler y SVB Leerink.

Ese es el precio máximo que el Instituto de Revisión Clínica y Económica (ICER por sus siglas en inglés) recomendó para un tratamiento de 10 días del remdesivir de Gilead, que recibió aprobación de emergencia de los reguladores estadounidenses el viernes.

Hasta el momento, Gilead ha guardado silencio sobre sus planes de precios y no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Varios analistas de Wall Street han sido cada vez más cautelosos sobre la capacidad de Gilead de obtener ganancias del remdesivir en medio de la pandemia, lo que provocó varias rebajas la semana pasada.

La aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos se basa en los resultados de un estudio realizado en Estados Unidos que sugiere que el medicamento acortó las hospitalizaciones, pero que se contrapone a los resultados de un estudio en China, que mostró que remdesivir no tuvo ningún efecto en la prevención de muertes.

A US$ 4,500 por paciente, remdesivir “tendría un margen bruto y una contribución general a las ganancias inferior al de otros productos de la compañía, pero no es altamente dilusivo para la perspectiva de rentabilidad futura de la compañía”, escribió Geoffrey Porges de Leerink en una nota a los clientes el lunes.

La estimación de ICER se fundamenta en que remdesivir demostró una reducción en la mortalidad. La agencia sin fines de lucro dijo que si la compañía busca simplemente recuperar los costos de producción, un régimen de tratamiento de 10 días debería costar alrededor de US$ 10. Esa cifra no incluye el costo de investigación y desarrollo, ya que remdesivir se desarrolló previamente para la hepatitis C, afirmó ICER.

Gilead no es ajeno a los debates sobre precios de medicamentos después de un escrutinio político sobre el precio de sus medicamentos contra el VIH. La compañía dijo que puede gastar US$ 1,000 millones en remdesivir este año.