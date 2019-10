De acuerdo a los Principios del Buen Gobierno, aprobados por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), en el 2004, “El gobierno corporativo abarca toda una serie de relaciones entre el cuerpo directivo de una empresa, su Consejo, sus accionistas y otras partes interesadas. El gobierno corporativo también proporciona una estructura para el establecimiento de objetivos por parte de la empresa, y determina los medios que pueden utilizarse para alcanzar dichos objetivos y para supervisar su cumplimiento.”

En las grandes corporaciones se puede identificar claramente como el Directorio, en representación de la Junta general de Socios, fija los objetivos corporativos, representa a la organización y realiza el control y seguimiento de la Gerencia General. Los Directores además traen al negocio nuevas formas de interpretar los planes y nuevas oportunidades de negocios. Es por esta razón que la conformación de los Directorios se constituye en un tema de suma importancia en la vida institucional.

En el siguiente gráfico podemos observar los principios básicos que sustentan la gobernanza identificados por The Conference Board of Canada:

Sin embargo, la realidad de las grandes corporaciones dista mucho del día a día de muchas de las grandes empresas y aún más de la mediana empresa que es la parte sustancial de la economía del país. En estas últimas, solemos encontrar que el que dirige el rumbo, traza los planes y gestiona la organización es el socio fundador, el emprendedor, el patriarca de la familia o el hermano mayor, quien desarrolla todas o casi todas las funciones empresariales.

En estas empresas el contar con un Directorio formal se constituye en casi un imposible, sin embargo, la necesidad de nuevas opiniones y alternativos cursos de acción en el negocio se hacen cada día más palpables. A continuación, presentamos como iniciar la conformación del Primer Directorio en tres pasos:

Primer paso:

Los Objetivos del Negocio

Toda empresa debe de contar con un Plan Estratégico que nos permita establecer y visualizar los objetivos de la organización de forma clara, concreta y medible. Así mismo, que formule la Visión del Líder y concrete las bases de la Misión que desarrollamos. De esta forma, todos en la empresa conocerán hacia donde nos dirigimos y cual se espera que sea su participación para lograr los objetivos en tiempo y cantidad requerida.

No debemos perder de vista que la primera obligación de un Directorio debe ser el orientar a la Gerencia General en el logro de sus objetivos.

Segundo Paso:

La conformación del Primer “Directorio”

En estas empresas el contar con un asesor se constituye como la primera vía para solucionar la falta de un Directorio. Como emprendedor muchas veces tú sabes dónde es que te aprieta el zapato, sin embargo, necesitas alguien que te lo describa y te plantee la orientación que debes seguir para solucionar tu problema. De allí surge la necesidad de contar con un “Directorio Inicial”.

Como hacer para que mi Directorio Inicial cumpla las veces de un Directorio Formal, aquí algunas características que debes considerar para su conformación:

a. El amigo empresario, aquel que cuenta con amplia experiencia, por su relación con diferentes negocios y al que tu consideras que la vida le ha enseñado a sortear los distintos ciclos de la economía.

b. Un asesor financiero, siempre es bueno contar con la visión del banquero que te ilustrará sobre lo que el banco considera como las mejores prácticas empresariales y como no, sobre las nuevas tendencias en los negocios.

c. El abogado, toda empresa requiere o requerirá contar con un abogado para dilucidar temas societarios, temas laborales u otros y esta relación puede ser aprovechada para contar con la experiencia y visión de este profesional sobre nuestra línea de negocio.

Por último, procura que los miembros de tu Directorio Inicial sean personas expertas, con gran amplitud de criterio y que se sientan cómodas en criticar la gestión de la empresa.

Tercer paso:

La Agenda y el Acta del Directorio

El que tu Directorio sea no formal y que muchas veces no sepa que está conformando un cuerpo colegiado, pues podrías tener reuniones personales con cada miembro, no debe de ser óbice para plantear, registrar y hacer seguimiento de una Agenda, pues está será realmente la herramienta que hará que tu Directorio Inicial cumpla con su propósito de orientar en el logro de los objetivos.

La Agenda debe considerar ante todo aspectos importantes de la actualidad empresarial que afecten el desarrollo del negocio. Sin duda deben estar incluidas en ella los logros y avances en las metas de venta y el análisis de los planes o campañas a desarrollar. El análisis de los Estado Financieros, el aporte de cada línea de producto a los resultados y las distorsiones que se pudieran presentar.

Completa esta herramienta el Acta de las Reuniones, pues con ella realizaras el seguimiento, designaras responsables y tiempo para el logro de los resultados y los contrastaras con la realidad y los obstáculos que se vayan presentando.