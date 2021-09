Tras haber obtenido los derechos de los Juegos Olímpicos y de la Liga Nacional de Fútbol Americano hasta la próxima década, Comcast Corp. ahora dirige su atención a otra gran franquicia deportiva: la Premier League inglesa.

El acuerdo actual de Comcast con la Premier League del fútbol expira al final de la temporada 2021-2022, y la licitación para el próximo contrato está a punto de comenzar.

Los clubes de la liga se reunirán la próxima semana, con los derechos de los medios de comunicación en Estados Unidos en la agenda, y se espera que soliciten ofertas en lugar de renovar anticipadamente con Comcast, según una persona familiarizada con sus planes.

Aunque la Premier League está satisfecha con la cobertura de la NBC de Comcast, que ha sido elogiada por los aficionados al fútbol, la liga ve una oportunidad de duplicar o triplicar el valor del acuerdo de derechos probando el mercado.

Comcast pagó US$ 150 millones al año en el acuerdo anterior y espera que la renovación cueste más de US$ 300 millones al año, señaló la persona, que pidió no ser identificada discutiendo un asunto interno. Eso elevaría el valor total del acuerdo a al menos US$ 2,000 millones.

La Premier League declinó hacer comentarios, diciendo que el proceso es confidencial.

“Ciertamente queremos continuar nuestra gran relación con la Premier League”, dijo NBC Sports en un comunicado . “Ahora, en nuestra novena temporada, hemos trabajado juntos para impulsar un gran crecimiento de este deporte en Estados Unidos con una producción innovadora y una promoción inigualable”.

ESPN de Walt Disney Co. acordó recientemente pagar US$175 millones al año por los derechos de LaLiga española, una liga menos popular. Los propietarios de la Premier League estarán motivados para superar esa cifra en un nuevo acuerdo.

La liga está mostrando una fuerza renovada, con el regreso de la superestrella internacional Cristiano Ronaldo al Manchester United tras su paso por España e Italia, y con Inglaterra dominando la Liga de Campeones europea con una final este año entre Chelsea y Manchester City.

Se espera que la guerra de ofertas sea feroz, con varias de las mayores empresas de medios de comunicación del mundo buscando programación para impulsar sus incipientes servicios de streaming. Se espera que ESPN, WarnerMedia y ViacomCBS Inc. pujen por los derechos y ofrezcan poner algunos partidos en la televisión lineal y otros en sus servicios de streaming

Amazon.com Inc. también podría pujar, ya que obtuvo los derechos del la Premier League en algunos territorios europeos. Los derechos televisivos británicos de la Premier League están en manos de Sky, Amazon y BT Group Plc de Comcast.

ESPN y Amazon declinaron hacer comentarios. La división Turner de WarnerMedia y ViacomCBS no respondieron de inmediato a las preguntas.

A Comcast, con sede en Filadelfia, le gustaría conservar los derechos en Estados Unidos, que tiene desde 2013, según la persona. La Premier League es la liga de fútbol nacional más popular del mundo, y ha sido uno de los mayores impulsores de nuevos clientes para Peacock, el servicio de streaming de Comcast. También es un gran atractivo para la televisión abierta. Ocho partidos diferentes atrajeron a más de 1 millón de espectadores en la cadena NBC, Telemundo y otras cadenas.

Servicios de streaming como ESPN+ de Disney, Paramount+ de ViacomCBS Inc. y Peacock de Comcast están recurriendo a los deportes para atraer nuevos clientes y ayudarlos a competir con servicios más grandes como Netflix Inc.

Los derechos de la Premier League darían a las empresas de medios de comunicación diferentes partidos para repartir entre sus propiedades. Comcast ha transmitido partidos en NBC, Telemundo, NBC Sports Network y Peacock. Ahora que la compañía planea cerrar NBC Sports Network, planea ofrecer más deportes en Estados Unidos.

Sin embargo, algunos propietarios de la Premier League se han quejado de que haya más partidos en los servicios de streaming y en varias redes de cable, diciendo que la audiencia disminuye cuando los aficionados no pueden encontrar la programación.