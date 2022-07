Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, señaló que los servicios de ingeniería, cosméticos, artículos del hogar, azúcar de caña, aparatos eléctricos, confitería y fajas también fueron vitales. Sin embargo, han visto espacio para una mayor diversificación.

“Desde ProColombia hemos identificado oportunidades de exportación para agroalimentos como derivados del cacao y productos de panadería y molinería; en industrias 4.0, con servicios como software y TI, animación y mercadeo digital”, comentó a Gestión.

Asimismo, miran la demanda en metalmecánica, materiales de construcción y artículos del hogar y oficina; en químicos y ciencias de la vida; y en moda, con vestidos de baño, fajas y uniformes para ciclismo, entre otros.

En el 2018, las exportaciones no mineras de Colombia a Perú eran de US$ 942 millones y en 2021 cerraron en US$ 982 millones, con 1,074 compañías del vecino país haciendo negocios en el mercado local.

Inversiones

Consultada por las inversiones colombianas en Perú, Santoro destacó que el monto acumulado entre 2012 y 2021 fue US$ 3,320 millones, ubicándose al mercado local como el quinto destino de inversión en el exterior y primero en América del Sur.

“Hoy en día contamos con empresas de variados sectores y tamaños que han internacionalizado su actividad ubicándose en este mercado, empresas tan importantes como Isa, Grupo Sura, Compañía Nacional de Chocolates, GHL Hoteles, Urbana del Grupo Colpatria, Dupree, HMV ingenieros y Dimel, entre otras”, detalló.

Refirió que tal presencia he generado más de 14,500 empleos directos en nuestro país, según la última encuesta realizada a finales del año pasado a empresas colombianas instaladas en Perú.

Presencia peruana

Flavia Santoro señaló que la creciente inversión peruana en Colombia tiene un foco multisectorial, reflejando así su diversificación.

En la última década, refirió que tal inversión suma US$ 1,598 millones, posicionando al Perú como el cuarto mayor emisor de inversión extranjera directa de Latinoamérica en Colombia, según el Banco de la República.

“Factores como la afinidad cultural, cercanía y conectividad han hecho del Perú un socio comercial natural para Colombia y una plataforma bilateral para la internacionalización de las empresas de ambos mercados”, destacó.

Si bien la inversión peruana se ha concentrado en segmentos como cosméticos y agroindustria, refirió que ésta se ha expandido en los últimos años a nichos como gastronomía, logística, servicios financieros, envases y empaques, software y TI, infraestructura y energías renovables, con empresas como Belcorp, Yanbal, CrediCorp, Grupo Gloria, Camposol, Intradevco, Ajegroup, Alicorp, Oben Holding Group, Preansa, Otoya Ingenieros, Grupo Romero con Primax y Ransa, Grupo Sandoval con Talma, entre otras.

el dato

América del Sur. En el periodo 2020–2021, Colombia recibió la Presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN) el 8 de julio de 2020 hasta el 17 de julio del 2021 y la de la Alianza el Pacífico desde el 11 de diciembre del 2020 hasta diciembre del 2021.