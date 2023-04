La estatal chilena producirá entre 1.35 millones y 1.42 millones de toneladas métricas en sus minas de propiedad total, dijo este viernes el gerente general, André Sougarret , a los periodistas en Santiago.

El metal se negociaría entre US$ 3.50 y US$ 4.40 por libra, dijo, en comparación con los US$ 4.08 actuales.

La estatal chilena está luchando por volver a la normalidad después de contratiempos que incluyen un desprendimiento de rocas, fallas en el equipo y congelamiento de una presa. Los retrasos en los proyectos también contribuyeron a una caída del 11% en la producción a 1,45 millones de toneladas métricas el año pasado.

El decepcionante 2022 de Codelco y las expectativas de mayores descensos este año subrayan las dificultades de la industria del cobre para mantener la producción, a medida que la calidad del mineral se deteriora y los nuevos depósitos se encuentran a mayor profundidad. Eso aviva las preocupaciones ante una inminente escasez a medida que la demanda del metal para cableado aumenta por la transición energética.

Luego de décadas de subinversión, Codelco está desarrollando varios proyectos de gran envergadura de forma simultánea. Esa es una tarea difícil ya que la industria continúa lidiando con los desafíos logísticos expuestos por la pandemia y exacerbados por la invasión de Rusia a Ucrania.

Chile, que representa una cuarta parte de la producción mundial, ha visto estancada su producción en las últimas dos décadas. El país podría aumentar significativamente la producción gracias a un gran impulso en la exploración, dijo el presidente del Directorio, Máximo Pacheco a principios de este mes. Pero eso lleva tiempo y requerirá que la industria obtenga licencias sociales al pasar a un enfoque más responsable con el medio ambiente y más amigable con la comunidad, indicó.