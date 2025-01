La minera estatal chilena está ofreciendo dos tramos de referencia de unos US$ 750 millones cada uno, uno con vencimiento a 10 años y el otro a 30 años, según personas familiarizadas con el asunto. Vendió una cantidad similar hace un año.

Codelco se ha embarcado en un programa de inversión sin precedentes para renovar sus antiguas operaciones en Chile tras décadas de falta de inversión.

El gasto de capital se presupuestó entre US$ 4,000 millones y US$ 5,000 millones el año pasado y casi US$ 6,000 millones este año, mientras la empresa busca recuperarse de los niveles de producción más bajos en un cuarto de siglo.

Los bookrunners —Bank of America Corp, Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. y Banco Santander SA— ajustaron el precio del tramo a 10 años a aproximadamente 170 puntos básicos desde aproximadamente 195 puntos básicos, y el del tramo a 30 años a aproximadamente 190 desde 215 puntos básicos.

Se prevé que los bonos fijen su precio el miércoles y se liquiden el 13 de enero.

LEA TAMBIÉN: Producción de cobre podría no ser suficiente ante próximo incremento de demanda