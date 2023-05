El precio de los US$ 483 millones en bonos al 2028 de VTR Finance se ha desplomado de 32 centavos hace tres semanas a solo 13 centavos por dólar. A principios del año pasado estaba a 105 centavos. Otros $866 millones en bonos en dólares que tienen un mayor ranking en la estructura de capital, cotizan ahora a unos 33 centavos de dólar.

La caída se acentuó cuando VTR publicó el 9 de mayo sus resultados para 2022. En ellos planteó “dudas sustanciales” de que podría continuar operando como empresa en marcha, citando una feroz competencia en el mercado local.

El flujo de caja neto de la empresa por actividades operativas se desplomó a sólo 5,000 millones de pesos (US$ 6 millones) en 2022 desde 135,000 millones de pesos el año anterior debido a la pérdida de clientes y la reducción de precios.

“VTR reportó resultados por debajo incluso de las estimaciones más pesimistas”, dijo Ray Zucaro , gerente de inversiones de RVX Asset Management en Miami. El incumplimiento podría “ocurrir tan pronto como en la próxima fecha de pago de cupón”, que es el 15 de julio, pero tiene un período de gracia de 30 días.

El 16 de mayo Fitch Ratings recortó la calificación crediticia de VTR Finance de B- a CCC-, y la de los bonos de VTR Finance a 2028 de CCC+ a CC. Dijo que la compañía sigue perdiendo clientes e ingresos debido a la dura competencia.

Lo notable del inminente colapso de VTR son sus actuales dueños.

VTR Finance es parte de una empresa conjunta, ClaroVTR, formada a fines del año pasado por la fusión de Claro Chile, propiedad de América Móvil de Carlos Slim, y VTR, propiedad de Liberty Latin America de Malone. ClaroVTR provee servicios de telefonía móvil, Internet de banda ancha, televisión por cable y telefonía fija.

América Móvil y ClaroVTR se negaron a comentar, mientras que Liberty no respondió a una solicitud de comentarios.

No es como que a los dueños actuales de VTR les falte capital. Slim tiene un patrimonio neto de US$ 93,000 millones y América Móvil obtuvo ingresos de US$ 42,000 millones el año pasado. Malone, por su parte, tiene un patrimonio de US$ 8,200 millones, con participaciones en Warner Bros Discovery Inc. -matrices de HBO y CNN-, Liberty Media Corp. -matriz de la Fórmula Uno y del equipo de beisbol Atlanta Braves-, y Liberty Global Plc, un proveedor de cable e inalámbrico en el Reino Unido y Estados Unidos. Malone es también uno de los mayores terratenientes de Estados Unidos.

Sin embargo, pocos esperan que estos multimillonarios vengan al rescate.

“Los inversionistas parecen estar perdiendo la esperanza de que América Móvil y Liberty Latin America estén dispuestas a apoyar a VTR con capital fresco para ganar más tiempo para un cambio operativo y evitar el incumplimiento de parte de su deuda”, dijo Sebastian Hofmeister , analista en Lucror Analytics.

El apalancamiento neto de VTR alcanzó unas 12 veces el EBITDA, en comparación con las 2-2.5 veces de su competidor Telefónica Móviles Chile, según Fitch. Al mismo tiempo, VTR ha visto caer las conexiones fijas a Internet un 15% desde el comienzo de la pandemia, mientras que todos sus rivales registraron aumentos.

El sector de las telecomunicaciones en Chile está marcado por bajas barreras de entrada, lo que fomenta la competencia, de acuerdo a José Ignacio Díaz, analista senior de telecomunicaciones en América Latina de la consultora IDC.

“Este escenario competitivo ha desafiado a las empresas de telecomunicaciones”, dijo Díaz. Las medidas de la industria han dado como resultado “un precio por servicio que se encuentra entre los más bajos de la región y una calidad que sitúa a la conectividad de internet en Chile como una de las más rápidas del mundo”.

Mientras los bonistas siguen sin saber a qué atenerse, ClaroVTR invierte. La empresa presentó la semana pasada una ampliación de 3,000 metros cuadrados de un datacenter, uno de los más grandes del país. La inversión de este proyecto alcanza casi los US$ 320 millones, según un comunicado.

En momentos que VTR Finance parece moverse inexorablemente hacia el incumplimiento, los inversionistas aguardan una declaración de ClaroVTR.

“La estructura de capital no parece sostenible y en cuanto al apoyo de los accionistas, nunca digas nunca, pero es muy difícil de ver”, dijo Zucaro de RVX Asset Management.

