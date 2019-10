Sin duda, el entretenimiento es hoy uno de los principales conceptos ancla que se están desarrollando con más fuerza en los centros comerciales. La tendencia, basada en la estrategia que tienen los operadores de espacios físicos (centros comerciales) es que amplíen la superficie de entretenimiento en un 12%, aunque este sea menos rentable que otras categorías, lo que se justifica por el mayor tráfico de público que genera.

Bajo esa premisa, uno de los conceptos que están tomando más relevancia son los cines. Este concepto que ha pasado en las últimas décadas malos y buenos momentos ha demostrado que nada lo derrumbó ni lo hará. Y tiene para más.

Eso lo vemos hoy más que nunca ya que las principales cadenas que operan en el país están alistando nuevos complejos que podrían generar nuevos hitos en el mercado como hace casi tres años y medio lo generó Cineplanet en Mall del Sur.

En ese momento, ya se estimaba que el próximo Real Plaza Puruchuco lograría ese cambio. Y todo parece indicar que así será. ¿Pasará lo mismo en Lima Norte con Mall Plaza Comas?. De darse este escenario, de extremo a extremo competirían Cineplanet y Cinemark, respectivamente.

En opinión de Percy Vigil, consultor y experto en temas de retail, lo que ocurrió en Mall del Sur fue una oportunidad porque el centro comercial más cercano y con dimensiones importantes no tiene cines (Open Plaza Atocongo). “Eso sumado a la oferta complementaria de alimentos y entretenimientos, más una estrategia de precio dio ese buen resultado”, refirió.

Desde su perspectiva, en el caso de Lima Norte, en seis cuadras están ubicados tres conjuntos de salas que siempre se encuentran entre las seis primeras en flujo a nivel nacional. “Es decir, ya hay una gran competencia”.

Para Alfredo Tirado, gerente general de Cinemark, cadena que llevará a Mall Plaza Comas 12 salas, con opción a crecer, y lo último en tecnología, espera que en este complejo se de esa gran afluencia. “Estamos llevando oferta a un público que está desatendido y eso nos da una buena perspectiva”, comentó a Gestión.

Cineplanet no se queda atrás. En Real Plaza Puruchuco llevará 14 salas y confía repetir el “efecto Mall del Sur”, aunque nada está dicho. “Será muy parecido a lo que pasó en el 2016, sería soberbio de mi parte decir que vamos a repetir el éxito, pero esperamos que se alcancen los objetivos”, dijo Fernando Soriano.

Para Vigil, Puruchuco tendrá un competidor: los cines de Mall Aventura Santa Anita, donde opera Cinépolis con su sala 4D. “Es atractivo y atiende muy bien la demanda de acuerdo a los ingresos familiares de la zona”, dice.

En sí, dice el consultor, en un año sabremos, en ambos casos, qué propuesta y qué estrategia fue la más exitosa.

La competencia hoy

Pero el mercado sigue en movimiento. Este mueve cerca de S/ 300 millones (un 65% proviene del mercado de Lima) con más de 100 cines en operación y Cineplanet se mantiene como líder del ranking de participación. El último reporte del mes de agosto indica que si bien el complejo de Mall del Sur sigue liderando el ranking como el complejo con mayor número de espectadores, es Cineplanet de Plaza San Miguel el que lo supera por muy poco en facturación, aunque se ubica tercero en espectadores.

El segundo lugar en espectadores lo tiene nuevamente Cineplanet con su complejo Royal Plaza. En cuarto puesto se ubica Cinemark de MegaPlaza y en quinto otra vez Cineplanet pero con una de sus operaciones de provincia: Chiclayo.

Hoy en el mercado compiten siete marcas y la pregunta es si hay espacio para más. Para Ernesto Aramburú, director ejecutivo de Inversiones y Asesorías Araval, las zonas están bien cubiertas, pero faltaría aumentar butacas.

“La ocupación peruana en cines está en 40%, en promedio, al incrementar este número se requieren más asientos”, comentó el ejecutivo.

Por ejemplo, en el caso de la zona norte, Cineplanet Pro tiene una ocupación que supera el 80% y, en promedio, por función recibe unos 700 tickets, mientras que MegaPlaza, con Cinemark ya supera el 55%, y por función, recibe más de 1,500 tickets.

Cinépolis en Plaza Norte también empieza a necesitar espacio, aunque cuenta con 14 salas y en un momento se anunció que se podrían ver ampliaciones pero aún no hay nada concretado.

2020: ¿Un año positivo?

Y si hablamos de lo que se viene en el mercado de cines a nivel comercial en 2020 podemos decir que el 2019 podrá “afectarlo” en algo. Y es que este será un año que la industria de cine local recordará como uno de gran crecimiento, de dos dígitos. Esa es la cifra que Tirado, obtendrá al cierre de año, crecimiento de entre 10% y 11% en ventas, cifras que tiene nombre: Advengers: Endgame, Rey León y Spiderman, pero principalmente, del primer film.

“Eso solo sucede rara vez, lo vimos con Titanic hace más de 20 años, luego con Asu Mare que nos tomó de sorpresa y se repitió con Asu Mare 2. Este año pasó con Advengers, que levantó el año, porque veníamos de un inicio no muy bueno y un febrero malo, pero al llegar Advengers hizo que la taquilla despuntara”, comentó el ejecutivo quien recuerda la ampliación de horarios de funciones y las largas colas que se hicieron.

Para este trimestre, acaba de estrenarse Guasón, cinta con expectativa, y más adelante viene una nueva entrega de Star Wars, es decir, hay material que mantendrá las cifras de crecimiento este 2019. Y no olvidemos Frozen, film que si bien tendrá una demanda amplia del público infantil, no resonaría al igual que Avengers.

Pero ya de cara al 2020, lo que se viene es incierto. “Estamos evaluándolo, aún no se bien si vamos a una caída o no de asistencia, en mi opinión creo que podríamos caer en un 5% contra este año, teniendo en cuenta que lo comparamos con Advengers; aún no está claro a que panorama (de estrenos) estamos apuntando”, comentó el ejecutivo.

Si bien la expectativa para el 2020 aún es incierta Tirado comentó que este mes le está yendo bien al cine peruano con la Pasión de Javier. “Algunas películas funcionan más que otras, pero creo que se ha entendido mejor al público”, comentó.