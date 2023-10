El CFO de Latam Airlines, Ramiro Alfonsín, señaló que, tanto en el primer como en el segundo trimestre, la operación en Perú fue impactada por los conflictos sociales de inicios de año y las lluvias e inundaciones de la segunda mitad del 2023.

En el primer cuatrimestre, el tráfico de pasajeros de la operación en Perú cayó en 30%. La meta inicial de la aerolínea era crecer 10% en el año.

“En el tercer trimestre, hemos visto un poco de recuperación en Perú. Todavía no está con la demanda que habíamos anticipado originalmente, pero hemos sido capaces de recolocar activos, por la diversificicación geográfica de nuestra operación, y poner los aviones a volar donde sí existía una demanda más pujante”, comentó Alfonsín a la prensa.

El ejecutivo aseguró que Latam Airlines “está bien posicionada” para enfrentar escenarios de recesión. Incluso dijo que, de haber impactos mayores a los habituales por el fenómeno del Niño, se cuenta con “la capacidad de reubicar activos”, tomando en cuenta la presencia geográfica de la compañía aérea.

“Entonces, cuando vemos en un país con menos demanda, podemos recolocar esos activos en otros que están con un performance mejor, más sólido, y es lo que hemos hecho este año”, remarcó.

(Foto: Norberto Duarte / AFP)

Resultados

Según los resultados al tercer trimestre de Latam Airlines, la compañía logró un margen operacional ajustado de 13.4% y una utilidad neta de US$ 232 millones, acumulando US$ 499 millones en los primeros nueve meses del año.

En el periodo de análisis, se alcanzó ingresos operacionales por US$ 3,056 millones, 18.1% más que en el mismo trimestre del 2022. Esto se explica por el aumento en 25.6% de los ingresos de las operaciones de pasajeros.

En tanto, el Ebitdar ajustado fue de US$ 726 millones, llegando a los US$ 1,858 millones entre enero y setiembre del 2023. En cuanto a la caja, durante el tercer trimestre se generaron US$ 104 millones en efectivo, un aumento de liquidez a US$ 2,729 millones.

Igualmente, durante los meses de julio, agosto y setiembre, las operaciones consolidadas del grupo (medidas en ASK o su capacidad en asientos por kilómetros ofertados, por sus siglas en inglés) han crecido un 15.2% respecto al mismo trimestre del 2022.

A nivel internacional, las operaciones aumentaron 29.2% en términos de capacidad, y alcanzaron un factor de ocupación promedio de 87.1%. A nivel consolidado, Latam presentó un factor de ocupación de 85.3%. En el segmento doméstico, las operaciones de las filiales de Colombia, Chile, Perú y Ecuador crecieron 9.5% respecto al año pasado.

La aerolínea continuará expandiéndose con el lanzamiento de los vuelos directos entre Lima y Londres desde 1 de diciembre. “En Perú estamos incrementando unas nueve rutas, de las cuales seis ya están operativas y las otras tres se añaden en diciembre. Estaremos atentos a la demanda e iremos colocando aviones en función a la misma”, puntualizó Alfonsín.

