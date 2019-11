Empresas







CEO de Boeing reconoce ahora que debió retirar los MAX tras primer accidente El CEO de la aeronáutica expresó este miércoles en Nueva York, en una conferencia organizada por The New York Times, su propio malestar por no haber hecho aterrizar su avión 737 MAX después del primer accidente mortal hace un año y dijo que la compañía tomará en el futuro mejores decisiones más fácilmente en futuros accidentes.