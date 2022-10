El director ejecutivo de Binance Holdings Ltd. dijo que cree que seguirá con la propuesta de compra de Twitter Inc. por US$ 44,000 millones por parte de Elon Musk, en medio de las posibles preocupaciones de Washington sobre el financiamiento de inversionistas extranjeros de la oferta.

”Creo que sí”, dijo Changpeng Zhao cuando se le preguntó si mantendrá su compromiso financiero con Musk. Zhao habló desde Riad, Arabia Saudita, donde asistía el martes a la conferencia Future Investment Initiative del reino. Funcionarios de la Administración Biden están discutiendo si Estados Unidos debe someter a algunas de las empresas de Elon Musk a revisiones de seguridad nacional, incluido el acuerdo de Twitter y la red satelital Starlink de SpaceX, informó Bloomberg la semana pasada, citando a personas familiarizadas con el asunto. El plazo para el cierre de la venta de Twitter vence el viernes, o corre el riesgo de terminar nuevamente en los tribunales. Algunos funcionarios estadounidenses pueden estar preocupados por los inversionistas extranjeros que respaldan la oferta de Musk, entre ellos el príncipe Alwaleed bin Talal de Arabia Saudí, Binance —una bolsa de activos digitales fundada y dirigida por un nativo chino— y el fondo soberano de Catar, dijo Gregory Lafitte , que dirige la negociación de arbitraje de fusiones en Tradition Securities and Futures, en comentarios escritos la semana pasada. Binance dijo en mayo que se comprometió a aportar US$ 500 millones para la adquisición de Twitter propuesta por Musk como parte de su estrategia de llevar las redes sociales y los sitios de noticias al mundo de la web3.