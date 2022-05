Cencosud, líder minorista en sudamérica con operaciones en Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia, firmó un acuerdo definitivo con Apollo Global Management, Inc. para adquirir el 67% de participación en The Fresh Market Holdings, Inc.

The Fresh Market Holdings, cabe precisar, es un supermercado de especialidad que tiene 160 tiendas en Estados Unidos y factura US$ 1,900 millones. De esta forma, el holding de la familia Paulmann llegará al mercador norteamericano.

El convenio establece -además- la posibilidad de que mediante mecanismos legales que son práctica en Estados Unidos, luego de cierto plazo, C encosud Internacional pueda alcanzar una participación del 100% de la cadena.

De acuerdo a un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero de Chile se da cuenta que Cencosud deberá desembolsar un monto de aproximadamente US$ 676 millones para adquirir el 67% de The Fresh Market Holdings, Inc, el que podrá ser ajustado en función del efectivo, la deuda, el capital de trabajo y otras variables a la fecha en que se haga efectiva la transacción.

El cierre de la transacción -se añade- se encuentra sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, entre ellas, la obtención de la autorización de la misma por parte de la autoridad de libre competencia de Estados Unidos.

-The Fresh Market Holdings-

The Fresh Market es una cadena de supermercados fundada en 1982, con sede en Greensboro, Carolina del Norte. Cuenta con 160 tiendas (100% arrendadas) en 22 estados, con un tamaño promedio de tienda de aproximadamente 1.950 metros cuadrados.

The Fresh Market siempre ha estado comprometido con sus valores originales, los cuales son proporcionar a los clientes alimentos inspiradores y frescos para hacer que la alimentación diaria sea extraordinaria.

Esta cadena de supermercados es el destino ideal para quienes buscan descubrir productos únicos y de excelente calidad, platos preparados a la altura de un restaurante, productos preparados a mano, productos horneados de primera calidad, flores frescas, carnes cortadas en el momento y productos cuidadosamente seleccionados para festividades y ocasiones especiales.

