La diseñadora Carla Testino, fundadora de C&C Design, está próxima a lanzar su nueva marca de carteras y accesorios, la que llevará su mismo nombre, y con la cual apunta solo al mercado internacional, por lo que los insumos que empleará son en buena parte, peruanos.

Esta marca se suma a Sideral, también de carteras y accesorios con la cual se enfoca al mercado local.

“Para Sideral, hemos trabajado desde 2015, como parte del programa “Cárceles Productivas”, con las internas del penal Santa Mónica, y para Carla Testino Peruvian Handmade, vamos a trabajar con internas del penal de máxima seguridad”, explica Testino Silva.

Bajo la idea de generar marcas con propósito social y con Carla Testino de además generar marcas Premium, que puedan transmitir la herencia peruana en sus diseños, la empresaria dice que el lanzamiento oficial será antes de fin de año.

“Por eso vamos a usar insumos como cuero peruano, en gamuza, alpaca suri y algodón peruano”, dice la diseñadora. Sin embargo, no descarta usar otros insumos fuera del mercado peruano.

En una primera etapa van a llegar al mercado de Nueva York, y también al mercado de Emiratos Árabes, además de Suiza, este último motivado por el especial interés en la alpaca. “Nuestro canal de venta serás ir con showroom en Europa y Estados Unidos para mostrar los productos a boutiques ya que vamos a empezar con un negocio B2B, pero también queremos ingresar a portales minoristas de moda de lujo como Moda Operandi o Farfetch”, agrega Testino.

En el primer trimestre del año llegarían a Estado Unidos y el segundo a los demás destinos.

Con un know how en bolsos y accesorios, la diseñadora quiere empezar con esas líneas, pero no descarta sumar otras más del mundo de la moda.

En el caso de Sideral, la ejecutiva refirió que es una marca con mucho potencial y están buscando un socio comercial que esperan poder concretar en el primer trimestre de 2022, con lo que les permita relazar la marca. “Pese a la pandemia hemos tenido demanda, y contamos con clientes extranjeros que nos han permitido mantenernos”, sostiene Testino sobre la marca que está enfocada más a un uso diario.

El dato

Precios. En la marca Carla Testino, el ticket promedio irás de 150 a 450 euros, que es un monto que encaja con lo que demanda ese público extranjero. En el caso de Sideral, el ticket promedio es va desde S/ 70 a S/ 400