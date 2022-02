El mercado del cobre parece sacarle brillo a los proyectos mineros, este es el caso del proyecto Cañariaco, de propiedad 100% de Candente Copper Corp., en el que han determinado una valorización económica preliminar del proyectos y las etapas que implicarían su extracción.

El informe -elaborado por Ausenco Engineering Canada Inc. (“Ausenco”) - basado en la producción anual promedio proyectada de metal de 173 millones de libras de cobre, 31,395 onzas de oro y 703,588 onzas de plata por 28 años y un costo de capital estimado inicial de US$ 1,040 millones.

Así, el Proyecto Cañariaco Norte tendría un valor presente neto después de impuestos de US$ 1,010 millones con una tasa de descuento de 8%, y una tasa interna de retorno económica después de impuestos de 16.3%.

Para este primer análisis se determinó, un precio de cobre de US$ 3.50 por libra, US$ 1,650 por onza de oro, US$ 21.50 por onza de plata, indica la minera.

Sin embargo, el valor presente neto aumenta a US$ 1,833 millones , con una tasa interna de retorno económico de 21.9% y una recuperación de inversión de 4.5 años al utilizar un precio de cobre de US$ 4.50 por libra, US$ 1,650 por onza de oro y US$ 21.50 por onza de plata.

Joanne C. Freeze, CEO de Candente Copper, dijo que los resultados son satisfactorios, debido a un costo de capital inicial más bajo, una expansión posterior del proyecto financiado con flujo de caja y mejores prácticas ambientales, sociales y de gobierno.

Costo de inversión

El estudio determina que, los costos directos de capital de preproducción para la fase inicial del proyecto se estiman en US$ 744 millones , lo cual incluye US$ 119 millones para el desarrollo de preproducción de la mina, US$ 49 millones para infraestructura y equipo de minería, US$ 360 millones para la planta de proceso, US$ 116 millones para la instalación de gestión de residuos, y US$ 85 millones para infraestructura.

Asimismo, US$ 7 millones para servicios de agua en todo el lugar y US$ 7 millones para energía en todo el lugar. A ello se suman, los costos del propietario y contingencia se estiman en un total de US$ 299 millones.

Agua, medio ambiente y comunidad

En cuanto al impacto del proyectos, que contempla el desarrollo de un sistema de gestión de agua controlada; los estudios preliminares de ingeniería indican que el proyecto Cañariaco “tendrá un impacto mínimo en los recursos hídricos locales”.

El Proyecto Cañariaco se ubica sobre el terreno superficial de la Comunidad Campesina San Juan de Cañaris, en Cañaris, provincia de Ferreñafe (Lambayeque).

El ecosistema del proyecto consiste en páramos y bosques nubosos en elevaciones más altas y tierras cultivadas en elevaciones más bajas. El Proyecto no está ubicado en áreas naturales protegidas o zonas de amortiguamiento.

Minería

El informe PEA 2022 prevé una mina a tajo abierto a gran escala utilizando minería convencional con camiones y palas.

“La explotación se realizará en bancos de 15 metros, utilizando palas hidráulicas electrificadas de 35 metros cúbicos, perforadoras diésel y camiones de acarreo de 218 toneladas”, detallan.

Oportunidades

Según el trabajo completado hasta la fecha, existen varias oportunidades importantes que pueden ofrecer el potencial para mejorar aún más el proyecto Cañariaco que incluyen:

1. Otras interaciones de la planificación de la mina pueden resultar en reducciones de las cantidades previas al desbroce, lo que podría reducir el costo de capital inicial y potencialmente mejorar la economía del proyecto.

2. El depósito Cañariaco Norte está abierto en profundidad y existe la posibilidad de que la vida útil de la mina se extienda más allá de los 28 años asumidos en la PEA 2022 si la mineralización por debajo de la base del tajo actual se puede incluir en un plan de mina.

3. También puede haber potencial para reducir los costos aumentando la tasa de extracción y/o procesamiento.

4. Existe potencial para descubrir y delinear una mineralización adicional en los objetivos para Cañariaco Sur y Quebrada Verde, que se encuentran dentro de los 4 km al sur del depósito de Cañariaco Norte. Tal mineralización puede proporcionar alimentación de molienda suplementaria a la planta propuesta de Cañariaco.

5. La perforación geotécnica adicional podría ofrecer el potencial para aumentar la inclinación de las paredes del tajo, lo que podría aumentar potencialmente la gestión económica y ambiental.