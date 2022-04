Canadiense Panoro recibe capital para estudios en Cotabambas

Como parte del contrato de compra de metales preciosos con Wheaton Precious Metals International Ltd. (WPMI) con respecto al proyecto polimetálico Cotabambas, ubicado en Apurímac, la canadiense Panoro Minerals Ltd. y su subsidiaria de propiedad total, Panoro Trading Ltd., anunciaron que han recibido el decimocuarto pago de depósito anticipado de US$ 750,000.

Así, el total adelantado hasta la fecha es de US$ 12.25 millones de WPMI, incluido el tramo acelerado de US$ 2 millones recibido en diciembre de 2016.

Los recursos se utilizarán para avanzar en el estudio de prefactibilidad, a fin de completarlo en 2023 con programas de trabajo que comiencen en el primer trimestre de 2022. La empresa ya evalúa firmas de ingeniería para iniciar estudios técnicos.

Depósito anticipado

Panoro tiene derecho a recibir US$ 14 millones repartidos en un período de hasta nueve años como depósito anticipado con pagos que se utilizarán para financiar los gastos corporativos relacionados con el proyecto Cotabambas.

El saldo de los US$126 millones, en caso de que WPMI decida proceder con el Acuerdo de Depósito Anticipado de Cotabambas, se pagará en cuotas durante la construcción del proyecto.

Por lo pronto, Panoro se enfocará en definir el potencial de crecimiento de los recursos y optimizar las recuperaciones metalúrgicas en Cotabambas.

Se espera que estos objetivos mejoren aún más la economía del proyecto como parte de los estudios de prefactibilidad durante 2022 y 2023.

La exploración y la perforación de avance de 2017, 2018 y 2019 ya han identificado el potencial para el crecimiento de los recursos de óxido y sulfuro.