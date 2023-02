Así, la campaña del 14 de febrero ya comenzó para las marcas y para los consumidores. ¿Cuánto están dispuestas a pagar las parejas por entretenimiento en esta fecha y cómo impacta la crisis social y económica en este día especial? Tres expertos de diversos sectores nos responden.

Flores, desayunos y peluches gigantes

Las flores son un elemento infaltable en las celebraciones por San Valentín y son el recurso más usado. Magia.pe es una startup peruana enfocada en la venta de este producto y una de las fechas del año con mayor actividad es este 14 de febrero. Guillermo Rivas, jefe de marketing de la marca, dice que para este 2023 se espera un crecimiento del 30% en facturación con respecto al San Valentín pasado. “En la campaña pasado pudimos entregar 5 mil pedidos en un solo día. Esta vez creemos que vamos a pasar las 7 mil unidades”, sostiene el gerente.

El producto más solicitado y a la vez el más accesible es la caja Magia, que consiste en 12 rosas. Sin embargo, los enamorados no escatiman en gastos cuando se trata de consentir al otro. Por eso, la marca ha diversificado su oferta y hoy también ofrece desayunos sorpresa, el segundo producto más demandado, así como la venta de peluches gigantes, los cuales pueden llegar a costar alrededor S/500, según Rivas.

Otras categorías que han crecido son la de tazas y perfumes propios de la marca. “El gasto promedio está alrededor de los S/190. Hay un segmento que compra presentes más pequeños, que pueden costar aproximadamente S/80 y un segmento premium que tiene un ticket promedio de S/600″, cuenta el vocero de la marca, que el año pasado facturó más de S/7 millones.

Como a todos, la crisis económica y social ha impactado en el negocio de Magia.pe. Y es que el valor agregado de esta startup un ser un vínculo entre el consumidor final y los floricultores peruanos, que se ubican mayormente en las zona sur del Perú. El alza de combustible, sumado al bloqueo de carreteras, ha causado que se pierda mercadería que se ha quedado en las vías, afectando los productos de floricultores de Cusco, Arequipa y Huaraz, lugar este último desde donde provienen las flores de mejor calidad del país. “Se trata de un producto muy sensible que no puede esperar. Con esta crisis, los que han perdido más son los floricultores”, se queja Rivas, quien agrega que, en Latinoamérica, Perú tiene potencial para desarrollar más esta actividad, pero aún no se compite con potencias como Ecuador y Colombia.

El jefe de marketing también cuenta que quienes más compran los productos en esta fecha son los varones, aunque en los últimos años ha habido un mayor interés por mujeres y entre parejas del mismo sexo. Las edades de los compradores están entre los 20 y 38 años y los distritos con mayor demanda son Miraflores, Surco, San Isidro y Los Olivos.

El amor entra por el estómago

Una cena es la excusa perfecta para declarar o reafirmar el amor a la pareja. Eso lo saben bien las parejas que desde diciembre comenzaron a llamar a los teléfonos de La Rosa Náutica, restaurante ubicado frente al mar miraflorino, y que buscaban este escenario para renovar sus votos. Así lo confirma Jean Karlo Vásquez, coordinador de marketing digital, quien dice que desde los primeros días de enero los clientes de La Rosa Náutica empezaron a reservar una mesa para este 14 de febrero. “Calculamos que 10 días antes del 14 febrero habremos colmado toda nuestra capacidad”, estima.

Y como se trata de una fecha única, el restaurante presentará varias opciones para sus comensales. Por eso, en la noche tendrán dos turnos para un menú degustación de cinco tiempos con y sin maridaje de vinos. Los precios son S/690 y S/490, respectivamente.

Vásquez cuenta que muchas parejas suelen reservar para días antes o después de San Valentín, tomando en cuenta la alta demanda. Además, para ocasiones especiales, como una pedida de mano, el restaurante cuenta con un menú a un precio de US$190.

Joyas

Para quienes aprovechan esta oportunidad para comprometerse, un anillo es el símbolo inequívoco del matrimonio. Previo a San Valentín, los pedidos de piezas con diamantes aumentan, según Valery Lisboa, CEO de la joyería artesanal Imelda de Val.

Las solicitudes arrancan desde meses antes y se extienden hasta 10 días útiles antes de San Valentín, para quienes se animan a último momento. “Nos ajustamos a los requerimientos del cliente incluso cuando el tiempo nos juega en contra”, asegura Lisboa.

El gasto promedio de una persona arranca en los US$1,500 en anillos con diamantes. Para quienes simplemente desean regalar una joya, también los aretes y collares con puntos de luz aumentan su demanda en esta fecha.

“Si bien es cierto que el diamante es el más solicitado, también tienen gran acogida los dijes o colgantes de oro 18k con gemas de color tales como rubíes, esmeraldas, amatistas y demás piedras preciosas”, detalla Lisboa.