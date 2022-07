Ahora que Elon Musk decidió que no quiere comprar Twitter inc. después de todo, no puede simplemente abandonar el contrato de US$ 44,000 millones. El multimillonario cofundador de Tesla Inc. deberá defender sus argumentos ante un juez en Delaware sobre que Twitter no cumplió con su parte de un acuerdo de fusión alcanzado en abril. Si la historia es un indicador, su tarea no será fácil.

El presidente de Twitter, Bret Taylor, prometió el viernes que la plataforma de redes sociales luchará en la Corte de Equidad de Delaware para obligar a Musk a cumplir con su acuerdo. La compañía contrató a abogados para interponer una demanda. Los documentos judiciales podrían presentarse a principios de esta semana, dijeron a Bloomberg personas familiarizadas con el asunto. Si el juez falla en contra de Musk, podría verse obligado a pagar a los accionistas de Twitter US$ 54.20 por acción, como dijo que haría en el acuerdo anunciado el 25 de abril. Un fallo a su favor permitiría a Musk abandonar el acuerdo, aunque probablemente tendría que pagar una compensación por disolución, inicialmente fijada en US$ 1,000 millones. También existe la posibilidad de que ambas partes lleguen a un acuerdo en el que Musk realice la adquisición, aunque posiblemente a un precio más bajo. El juez en este caso se enfocará atentamente en la compleja redacción del acuerdo de compra de 73 páginas; la corte rara vez se ha puesto del lado de las partes que, como Musk, intentan abandonar compromisos de adquisición. La justificación de Musk se centra en las cuentas de usuario automatizadas conocidas como bots y cómo Twitter las contabiliza. El magnate alega que la plataforma de redes sociales está repleta de bots de spam, y cuestiona la afirmación de Twitter de que estas cuentas representan menos del 5% del total de usuarios. Musk dijo en su presentación del viernes ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. que el hecho de que Twitter no entregue adecuadamente los detalles sobre la cantidad de bots equivale a lo que se conoce como un “efecto material adverso de la empresa”. Un juez debe decidir si ha ocurrido un evento de ese tipo y si justifica la cancelación de Musk. El acuerdo también otorga a los funcionarios de Twitter los llamados derechos de desempeño específico, lo que significa que si el juez considera que las quejas de Musk sobre los datos de los bots no llegan al nivel de un efecto material adverso (MAE, por sus siglas en inglés), la plataforma puede exigir que el juez obligue a Musk a consumar la compra. Musk se ríe, al menos públicamente, de la demanda con sus característicos memes. Publicó a altas horas de la noche una graciosa respuesta a los planes de demanda de Twitter, con una colección de imágenes —en Twitter— de sí mismo riéndose con subtítulos que contaban su versión de los hechos en los últimos meses. Esto transmite una actitud ligera del hombre más rico del mundo ante lo que ha sido un acuerdo complejo y costoso que ha afectado las acciones de Tesla y ha pasado por varias iteraciones de financiación provisional. Es posible que el multimillonario esté adoptando un enfoque desdeñoso, pero los jueces de la Corte de Equidad de Delaware son conocidos por su experiencia en interpretar lo que para el común de las personas puede parecer y sonar como un laberinto de jerga legal que busca delinear los derechos y responsabilidades de ambas partes en un acuerdo de fusión y adquisición. En el acuerdo de Twitter, los ejecutivos de la plataforma están obligados a entregar de inmediato a Musk “toda la información relacionada con el negocio, las propiedades y el personal de la empresa y sus filiales que pueda ser razonablemente solicitada”. Musk sostiene que la gerencia no ha cumplido con esos deberes en relación con los detalles de las cuentas de spam y bots. Twitter dijo que entregó una gran cantidad de datos sobre su base de usuarios. El jueves, ejecutivos dijeron a los medios de comunicación que la empresa revisa manualmente miles de cuentas cada trimestre para determinar el 5% de bots de spam y estima que el número real está muy por debajo del umbral dado a conocer en los documentos judiciales. La empresa utiliza datos internos, como la evaluación de números de teléfono o direcciones IP, el conjunto único de caracteres asociados con una computadora u otro dispositivo, para ayudar a determinar si una cuenta está a cargo de un humano. El acuerdo también define un “efecto material adverso de la empresa” como “cualquier cambio, evento, efecto o circunstancia que, individualmente o en conjunto, haya resultado o razonablemente se espere que resulte en un efecto material adverso en el negocio, condición financiera o resultados de operaciones de la empresa y sus filiales”. Un resultado probable es que las partes lleguen a un acuerdo extrajudicial. El esfuerzo de Musk por cancelar el trato probablemente no sea más que una estratagema de negociación, dijo Charles Elson , profesor jubilado de la Universidad de Delaware y exdirector del Weinberg Center for Corporate Governance de la escuela. “Este no es un cambio material adverso”, dijo Elson. “Esa es solo una posición para negociar. Él sabe que los tribunales de Delaware son extremadamente reacios a encontrar algo así en estos acuerdos”. Para defender sus argumentos, Twitter contrató al importante bufete de abogados especializado en fusiones Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, según personas familiarizadas con el tema. La compañía de redes sociales pretende presentar una demanda a principios de esta semana, dijeron las personas, que declinaron ser identificadas debido a que el asunto es de carácter privado. Musk trabajará con Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP. La firma lideró su exitosa defensa contra una acusación por difamación en el 2019 y lo representa como parte de una demanda en curso de accionistas por su intento fallido de sacar a Tesla de la bolsa en el 2018. Cualquiera que sea el resultado de las disputas legales, el estado de ánimo entre muchos empleados de Twitter, con sede en San Francisco, es sombrío, dijeron a Bloomberg personas de la empresa o cercanas a ella. Para muchos empleados de Twitter, ninguno de los posibles resultados es agradable. Si Twitter gana en los tribunales, la empresa estará a cargo de un propietario impredecible y reacio, mientras sigue luchando por cumplir con los ambiciosos objetivos de crecimiento. Y si Musk logra poner fin al acuerdo, es probable que las acciones de Twitter caigan en picada. Varias personas se han ido o planean irse de la empresa porque simplemente no quieren trabajar para Musk, señalaron las personas. Para algunos, la decisión de irse se consolidó después de una sesión de preguntas y respuestas en junio durante la cual Musk, que llegó tarde, les dijo a los empleados que solo aquellos que fueran “excepcionales” podrían continuar trabajando desde casa.