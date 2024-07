“Estos US$ 10 millones representan un hito no solo para Los Andes sino para el sector microfinanciero y para el Perú como un país atractivo para la inversión extranjera. Este monto es por una participación del 25% del capital social. Con ello estamos demostrando que somos un país interesante para capitales foráneos que necesitamos para reactivar la economía”, refirió la ejecutiva. Accion Digital Transformation Fund es un fondo de inversión de capital privado, administrado por Accion International, una de las más grandes instituciones que apoya a las microfinanzas desde hace 50 años.

“Este fondo selecciona entidades de inclusión financiera que han avanzado en su transformación digital. Los Andes es un ejemplo de ello, ya que hemos invertido, desde hace siete años, en dar un salto tecnológico y analítico en nuestro modelo de negocio, logrando buenos avances, que se respaldan en nuestros resultados. Somos la única entidad de microfinanzas, en relación a otras de nuestro tamaño, que tiene utilidades desde los últimos tres años, a pesar de las crisis y es por la inversión desplegada en mejorar nuestra atención utilizando procesos digitales. Acción entra para llevarnos al siguiente nivel”, detalló Ramos-Velita.

Una muestra de la inversiones realizadas en tecnología se observó el último año, desembolsándose alrededor de US$ 15 millones en acciones como la implementación del expediente digital para los créditos otorgados, además el desarrollo de aplicaciones para que sus asesores comerciales puedan realizar la evaluación crediticia de sus clientes, del ámbito rural, in situ, y de forma digital. “Ahora estamos terminando una nueva inversión para que ese aplicativo funcione aunque no exita señal de internet”, aclaró.

En esa línea, la inyección de capital efectuada, que elevó el ratio de capital a 16%, uno de los más altos del sector de microfinanzas, será usada en distintas acciones. La líder de Los Andes refirió que parte de los US$ 10 millones se van a usar en el talento interno, para lo cual se traerá a expertos internacionales que alinearán su cultura interna hacia la innovación y la transformación. Otra parte se usarán en los clientes, específicamente en el desarrollo de soluciones digitales. “Ya tenemos un plan estratégico para ese camino hacia la transformación digital. Para fines de año, vamos a tener varios productos digitales activos para nuestros clientes. Estos productos les permitirán tener acceso digital no solo a su información financiera, sino también a capacitación y educación financiera, además de diferentes tipos de productos financieros”, aclaró.

La ejecutiva añadió que el aporte de capital realizado por Accion Digital Transformation Fund posiblemente no sea el único que se realice durante el año. “Si queremos hacer otro gran salto, por ejemplo, una adquisición tenemos el respaldo de nuestros accionistas. (¿Es decir que si realizan compras, este fondo inyectaría más capital?) Así es”, dijo.

Caja Los Andes evalúa más de una adquisición

La intención de Cajas Los Andes por adquisiciones se dio a conocer en abril de este año. En diálogo con este diario la directiva mencionó, en aquella oportunidad, que la institución que encabeza es muy activa en el mercado de fusiones y adquisiciones. Prueba de ello es que hace seis años compró una edpyme. Ahora, tras la inyección de capital de un fondo de inversión, este propósito se mantiene firme.

“Este año se van a dar operaciones definitivamente, aunque hay mucha confidencialidad, lamentablemente no puedo adelantar detalles ya que todo requiere de la aprobación de la SBS. Lo que sí puedo decir es que tenemos el capital suficiente para adquirir otras instituciones (financieras) en el corto plazo ”, subrayó. El interés de Los Andes se centra en entidades privadas, especialmente en financieras, edpymes y cajas rurales . “Apuntamos a que nos brinden una mayor posición estratégica . Por ejemplo, estar presentes en zonas donde aún no tenemos presencia, para expandir nuestra cobertura nacional y gestionar los riesgos geográficos y la diversidad del portafolio. Esta es una consideración importante que estamos teniendo en cuenta”, argumentó.

Otro aspecto crucial es que el modelo de negocio de las empresas a adquirir sea afín al de microfinanzas . “Una de las razones por las cuales hemos tenido éxito, incluso en periodos como el de la intervención de una caja dos veces más grande que Los Andes, como Sullana, es que atraemos inversiones de alta calidad al enfocarnos en nuestro nicho de mercado, en los productos que dominamos y en nuestros clientes. Esto es fundamental en el negocio financiero: conocer el segmento al que te diriges y desarrollar productos específicos para ese segmento. Este criterio será determinante en nuestras adquisiciones, ya que muchas han fracasado al centrarse en productos que no son relevantes para Los Andes”, afirmó.

La ejecutiva también mencionó que se están considerando más de una adquisición . “ Podría ser una de cada tipo . Personalmente, me gusta ir de shopping. Ya tenemos un historial positivo, como cuando adquirimos una edpyme hace unos 6 años, que resultó ser un buen negocio”, comentó.

Un desafío que enfrenta Los Andes es la baja calidad de las entidades financieras en el mercado. Como parte del proceso de adquisición, están llevando a cabo un “ due diligence muy fino ” . “Ninguna de las empresas que estamos evaluando tiene resultados positivos. Por lo tanto, adquirir una entidad financiera con problemas es extremadamente delicado. A pesar de realizar un minucioso análisis, no se puede garantizar completamente que la ola de malos créditos haya terminado. Además, como entidad regulada, debemos considerar cómo afectaría esto a nuestro capital. Queremos proteger nuestro ratio actual del 16%, que hemos logrado con esfuerzo. Si bien consideramos adquirir algo que actualmente no está en una posición favorable, evaluamos cuidadosamente si nos proporciona una ventaja estratégica y los otros factores mencionados al momento de tomar una decisión”, puntualizó.

