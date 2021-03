La casa de cambio digital Noncash registró, a raíz de la pandemia, un despunte en el monto de divisas transado debido al incremento de la demanda por parte de pequeñas y micro empresas (pymes).

Según comenta Omar Azañedo, fundador de la plataforma de compra y venta de dólares, el año pasado el monto procesado fue de US$ 60 millones, lo que representó un crecimiento de más de diez veces en comparación al 2019.

“Las pequeñas empresas encuentran que en las plataformas digitales como Noncash que su facturación vale más . Además de un tipo de cambio más competitivo, evitan el riesgo de tener que ir con montos importantes cambistas o casas de cambio”, explica.

Noncash cuenta con 1,000 clientes empresariales y casi 3,000 que son personas naturales. Sin embargo, cerca del 90% del volumen transaccionado corresponde al primer grupo.

Azañedo detalla que el 65% del grupo de usuarios más importante son pymes que cambian un ticket promedio de US$ 20,000 de manera quincenal.

Luego, un 15% corresponde a grandes empresas con tickets de US$ 1,500 y otro grupo equivalente al 10% se encuentra en el rango de US$ 30,000 a US$ 100,000.

El fundador de Noncash proyecta que el monto total transado este año alcance los US$ 100 millones.

Entre los planes de la fintech para el 2021 se encuentra su incursión en otro tipo de servicio.

“Apostamos a que en el futuro cercano las transacciones sin efectivo ganarán mayor espacio”, precisa.

Noncash planea lanzar dos nuevos productos en el corto plazo. “Uno es nuestro servicio multibanca, con el que ayudamos a los clientes a hacer transferencias entre diversas entidades financieras sin que tengan que salir de casa”, detalla. Este año Noncash también incursionará en el envío de remesas al extranjero.