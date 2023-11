La Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. informó que llevará a cabo un capex total de US$ 300 millones para el 2024. De este, el proyecto San Gabriel (Moquegua) requerirá entre US$ 180 millones y US$ 200 millones.

Buenaventura destinará US$ 25 millones para Yumpag y US$ 15 millones para Trapiche, entre otras inversiones dirigidas a mantenimiento, según informó la empresa durante la presentación de sus resultados trimestrales. LEA TAMBIÉN: Buenaventura revisa inversión en proyecto San Gabriel por menor ritmo de ejecución Daniel Domínguez, CFO de Buenaventura, aseguró que la empresa mantiene US$ 50 millones en líneas de crédito comprometidas, y se esperaría aumentar dicho monto a US$ 150 millones. "Después de completar la preparación operativa de la planta de procesamiento, hemos reanudado con éxito las operaciones en Uchucchacua el pasado 29 de octubre. Nuestra posición de caja sigue siendo sólida en el tercer trimestre del 2023 debido a un buen desempeño en El Brocal", explicó Leandro García, CEO de la compañía. Buenaventura tiene actualmente siete operaciones en su portafolio. No obstante, señaló que se centrará en operaciones de minas que tengan más de 10 años de vida útil. "En el tiempo, si alguna de las operaciones no tiene esa característica decidiremos vender o no seguir trabajando en esa mina", precisó Domínguez. Perspectivas y récord de producción Por otra parte, Buenaventura obtuvo un crecimiento de 8.1% en ventas frente al año anterior, a causa de un 55.6% más de volumen vendido de cobre. Además, se observó un crecimiento del 14.5% en los precios realizados de oro, un 48% más en plata y un 14% más en cobre. En cuanto a los ingresos de la compañía, estos estuvieron divididos anteriormente en un 50% - 50% entre metales básicos y metales preciosos. Sin embargo, esta estrategia tendría variaciones en adelante. "Prevemos un pequeño cambio. Nos concentraremos más en las ventas provenientes del cobre. Podría ser que alrededor del 55% o 60% de nuestros ingresos provenga del cobre el próximo año", anunció García. Esto estaría explicado por el aumento del pozo en la operación de El Brocal, al soporte de Cerro Verde, y a la disminución de producción esperada para Orcopampa y Tambomayo, ambas minas ubicadas en Arequipa. Aquello estaría compensado por el nuevo proyecto San Gabriel en términos de metales preciosos, Yumpag y Uchucchacua. Cerro Verde tuvo un récord en producción de cobre de 430,000 toneladas diarias, que representan 255 millones de libras de cobre, durante el tercer trimestre del 2023. "Esperamos que los resultados de operaciones directas mejoren en los próximos trimestres, ante la reanudación de operaciones de Uchucchacua y el inicio de operaciones del proyecto Yumpag", señaló Kallpa Securities. El optimismo operacional de la empresa también se deberá a la contribución de Cerro Verde y las buenas perspectivas sobre el precio del cobre a largo plazo. "Estamos en camino de alcanzar el rango superior de la guía de 4.9 millones de onzas de plata, siendo El Brocal su principal aportante para el cuarto trimestre del 2023. En tanto, Uchucchacua y Yumpag contribuirán con casi 2.8 millones de onzas para alcanzar la guía de 411,000 onzas de oro para el año completo con una producción constante de El Brocal", concluyó el CEO de Buenaventura.