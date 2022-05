Broadcom Inc está en conversaciones para adquirir el proveedor de servicios en la nube VMware Inc en un negocio de US$ 60,000 millones que diversificaría aún más las operaciones del fabricante de chips, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Broadcom pagaría unos US$ 140 por acción en efectivo y acciones por VMware, dijeron las fuentes, lo que supone una prima de 46% sobre el valor de los papeles de VMware el viernes.

Si las negociaciones tienen éxito, el acuerdo podría anunciarse el jueves, cuando VMware tiene previsto presentar sus resultados trimestrales, añadieron las fuentes.

Bloomberg News había informado por primera vez de las conversaciones sobre el acuerdo el domingo, mientras que el Wall Street Journal publicó los términos de la adquisición el lunes.

Broadcom y VMware no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Las acciones de VMware cerraron el lunes con una subida de un 25% a US$ 119.43, mientras que las de Broadcom cerraron con una baja de 3% a US$ 526.36.

Broadcom fabrica una serie de chips usados en productos que van desde los teléfonos móviles hasta las redes de telecomunicaciones. La adquisición de VMware le daría acceso a los centros de datos donde la tecnología de esta última es un pilar para los clientes de la nube.

“Creemos que una adquisición de VMware tendría sentido desde el punto de vista estratégico, en consonancia con el enfoque de Broadcom de ahondar en su estrategia de software de infraestructura empresarial”, señalaron analistas de Wells Fargo.