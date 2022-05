El presidente de Petrobras, José Mauro Coelho, negó este viernes que la mayor empresa de Brasil hubiera obtenido un beneficio neto récord en el primer trimestre por haber reajustado fuertemente los precios de los combustibles y defendió la cuestionada política de precios de la estatal.

“No hay una relación significante entre los resultados de Petrobras y los reajustes de los combustibles. El 80 % de nuestras ganancias procedieron de las actividades de producción de petróleo y no de las de distribución de combustibles”, afirmó Coelho en una rueda de prensa en la que comentó los resultados de la empresa.

El presidente de Petrobras salió al paso a las fuertes críticas del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que calificó el elevado lucro de la estatal como un “crimen inadmisible” o una “violación” por supuestamente proceder de seguidos aumentos de los precios de los combustibles que tienen al país al borde de la quiebra.

Coelho, que fue designado en el cargo hace pocas semanas ante la insatisfacción del jefe de Estado con el anterior presidente de la estatal por los seguidos reajustes de precios, defendió la política de Petrobras de definir los precios internos a partir de la paridad con la cotización internacional del crudo.

Como la cotización internacional del Brent llegó en el primer trimestre a un promedio de US$ 101 el barril, su mayor nivel para el periodo desde el 2014 y un reflejo de la guerra entre Rusia y Ucrania, Petrobras tuvo que elevar los precios de los combustibles en Brasil este año en porcentajes que variaron desde el 24.9% para la gasolina y el 35% para el diésel.

Bolsonaro, que negó la posibilidad de intervenir Petrobras, atribuyó el buen resultado a esos reajustes y pidió que la compañía no continúe elevando los precios, pero Coelho aclaró que las fuertes ganancias del primer trimestre tuvieron otros motivos.

La mayor empresa de Brasil obtuvo en el primer trimestre un beneficio neto de 44,561 millones de reales (US$ 8,912 millones), un valor 38 veces superior al del primer trimestre del 2021 (aumento del 3,718.4%) y el mayor para el período en su historia, según los datos divulgados el jueves.

El lucro de los tres primeros meses del 2022 también fue el segundo mayor para cualquier trimestre en la historia de Petrobras, tan solo superado por el del cuarto trimestre del 2020 (59,900 millones de reales o US$ 11,980 millones).

“Los principales vectores que permitieron ese resultado fueron el aumento de la producción de petróleo y gas (del 1,1 %), el aumento de las exportaciones, el elevado precio del petróleo, la mayor eficacia operacional, la reducción de los costos, la reducción de la deuda, la concentración en activos rentables, la inversión responsable y las ganancias cambiarias generadas por la apreciación del real frente al dólar”, dijo Coelho en la rueda de prensa.

Explicó que la última vez que el barril del petróleo se ubicó por encima de los 100 dólares en un primer trimestre fue en 2014 y en esa época Petrobras no tuvo buenos resultados.

“Porque no se trata de algo exclusivo de los precios, sino de una gestión eficiente. Entre el 2014 y 2022 reducimos la deuda desde US$ 160,000 millones hasta US$ 60,000 millones, redujimos el pago de intereses en un 65%, redujimos los gastos operativos en un 60% y también redujimos los costos de producción y de refino”, alegó.

Dijo entender las críticas de Bolsonaro, pero alegó que un cambio de la política de precios puede amenazar la sanidad de la empresa.

“Considero legítima la preocupación del presidente por los precios. Pero los precios han subido en todo el mundo y preocupa a todos los gobiernos. Pero los administradores de Petrobras y de otras empresas de capital abierto tienen que actuar con su respectiva política de precios”, afirmó.