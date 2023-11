El fabricante de cosméticos brasileño Natura &Co dijo el martes que firmó un acuerdo vinculante para vender su filial The Body Shop al inversor privado Aurelius Group, en un acuerdo con un valor empresarial de 207 millones de libras esterlinas (US$ 254.32 millones).

Natura dijo que el acuerdo incluye una posible compensación de 90 millones de libras, y añadió que tanto el precio de venta como la compensación se pagarían en los cinco años siguientes al cierre de la operación.

Se trata de la segunda gran desinversión de Natura este año, en el marco de una reestructuración organizativa más amplia, tras el acuerdo anunciado en abril para vender la marca de lujo Aesop a L’Oréal por un valor de US$ 2,530 millones.

La venta de The Body Shop fue “otro paso importante en el nuevo ciclo de desarrollo de Natura &Co para desbloquear un valor significativo”, dijo el presidente ejecutivo de Natura, Fabio Barbosa , en un comunicado.

“Reorientada, desapalancada y más ágil, Natura &Co podrá ahora concentrarse plenamente en su principal experiencia de venta relacional en América Latina, al tiempo que continúa la optimización de la huella de Avon International”, dijo Barbosa.

Natura anunció en agosto que su consejo de administración le había autorizado a buscar “alternativas estratégicas” para The Body Shop, incluida una posible venta seis años después de comprársela a L’Oreal.

La empresa entabló conversaciones exclusivas con Aurelius el mes pasado.

Natura creció rápidamente a través de adquisiciones de alto perfil, incluidas las compras de The Body Shop, Aesop y Avon International, pero acabó teniendo problemas de rentabilidad.

Ello le llevó a emprender el año pasado una búsqueda de “disciplina” y desapalancamiento para volver a obtener ganancias.

En el tercer trimestre, Natura &Co obtuvo una utilidad neta de 7,000 millones de reales (US$ 1,430 millones), frente a una pérdida de 560 millones de reales un año antes, impulsada por la venta de Aesop.

Sin esa desinversión, según Natura, el beneficio neto del tercer trimestre habría sido de 745 millones de reales.

