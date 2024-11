El acuerdo anunciado el miércoles extinguirá alrededor de US$ 2,500 millones en deuda y otras obligaciones. Gol señaló que espera recaudar hasta US$ 1,850 millones en financiamiento de salida del Capítulo 11, que utilizará para pagar una línea de crédito existente y financiar la salida de la compañía de la quiebra.

Gol tiene la intención de presentar la propuesta a un tribunal de Nueva York que supervisa su reestructuración a finales de año y actualmente prevé salir de la quiebra en abril.

Abra, que es el mayor acreedor garantizado de Gol y el inversionista mayoritario de la aerolínea colombiana Avianca Group International Ltd., acordó canjear al menos US$ 950 millones de deuda por acciones de la aerolínea brasileña reorganizada. Gol dijo en un comunicado que Abra también acordó recibir US$ 850 millones en deuda recuperada.

La reestructuración propuesta también cuenta con el apoyo de un comité que representa a los acreedores no garantizados de Gol, informó la aerolínea.

El plan de reestructuración, que debe ser aprobado por un juez de quiebras, ofrece una vía para que Gol salga de la protección por bancarrota con una deuda sustancialmente menor. La empresa, que se acogió al Capítulo 11 en enero, es una de las mayores aerolíneas de Sudamérica, pero se ha visto afectada por pasivos financieros derivados de la caída de los viajes durante la pandemia, una deuda considerable y las altas tasas de interés de Brasil.

Las acciones Gol han perdido más del 87% en lo que va del año en Brasil, desplomándose después de que la empresa se acogiera al Capítulo 11 este año.

“Gol saldrá del proceso de Capítulo 11 con una posición de liquidez drásticamente mejorada y un balance desapalancado, con un costo unitario muy competitivo y una red sólida”, señaló en el comunicado el director ejecutivo de Abra Group, Adrián Neuhauser.

El acuerdo se anunció semanas después de que Gol informara que estaba cerca de resolver importantes problemas de su quiebra con los principales acreedores y se preparaba para obtener capital de salida en los próximos meses. Está previsto que Gol comparezca ante el tribunal de quiebras de Nueva York más tarde este miércoles.