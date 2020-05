Los riesgos de una recesión sin precedentes en Perú y los programas de alivio crediticio que ofrecen márgenes muy bajos afectarán los ingresos de Credicorp, en tanto los cargos por provisiones verán un gran salto, dijo este viernes Bank of America (BofA) Global Research.

En una nota enviada por correo electrónico, los analistas Ernesto Gabilondo y Mario Pierry dijeron que el banco bajó su recomendación para la acción de Credicorp a ‘infraponderar’ desde ‘neutral’ con un precio objetivo de US$ 145.

El precio objetivo (PT) de US$ 145 implica un aumento de 7.9% desde el último precio. El PT promedio de Credicorp es de US$ 199.12. Los objetivos varían de US$ 145 a US$ 280.

Los analistas estiman que las ganancias del sector bancario peruano caerán un 39% este año, en tanto la economía registrará una contracción de 9%, el peor desempeño en la región.

El Gobierno peruano continúa reprimiendo la actividad económica en momentos que la tasa de muertes por coronavirus no se desacelera.

Credicorp tenía 11 recomendaciones de compra, 3 de mantener y 1 de vender anteriormente, según datos de Bloomberg.

IFS de Perú es el único banco en la región andina con recomendación de compra de parte de BofA.