Con más de 50 años en el mercado, la marca Bionaturista, dedicada a la fabricación y comercialización de alimentos, suplementos alimenticios y cosméticos de origen natural, viene ejecutando diversas acciones con miras a la ampliación de su capacidad productiva y, con ello, responder la demanda a nivel mundial. En ese objetivo, la compañía moderniza y amplia su planta de procesamiento de alimentos y relanza su línea de cosméticos naturales.

La gerenta general de la empresa, Carolina Silva, manifestó que la firma se encuentra fortaleciendo su infraestructura y optimizando procesos productivos, en cumplimiento de los estándares y requisitos sanitarios establecidos por la Digesa y la Digemid.

“Estamos implementando una planta completamente cerrada y equipada con tecnología de última generación, cumpliendo con las exigencias sanitarias del mercado nacional e internacional. Esta infraestructura permitirá seguir desarrollando y potenciando nuestro actual portafolio y, además, retomar la fabricación de cosméticos, que anteriormente formaba parte de nuestra oferta”, indicó a la Asociación de Exportadores (ADEX).

Gerenta general de Bionaturista, Carolina Silva. (Foto: ADEX)

Dentro de los productos que saldrían nuevamente al mercado figuran cremas para el cuidado de la piel formuladas con colágeno, aloe vera, concha de nácar y baba de caracol; jabón y geles de algas marinas, propóleo y miel. Además, la empresa restablecerá su catálogo de productos capilares, que comprende acondicionadores formulados con champús, y lociones, ingredientes naturales como algas marinas, romero, aloe vera, manzanilla, miel, ortiga y jojoba, entre otros.

Fortalecen servicio de maquila para empresas

La ejecutiva expresó que la nueva infraestructura también permitirá seguir ofreciendo servicios integrales de maquila para alimentos y cosméticos naturales.

“Somos una empresa peruana, pionera en la investigación y elaboración de alimentos, superalimentos y productos naturales. Nuestros productos se encuentran en diferentes países del mundo.” resaltó.

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Finalmente, la vocera expresó su preocupación por la presencia de firmas que comercializan productos sin cumplir los parámetros mínimos de calidad. Advirtió que algunas recurren a mensajes e imágenes en sus etiquetas con el objetivo de inducir a error al consumidor.

“Los que estamos vinculados al sector de alimentos y productos naturales debemos asumir un compromiso con la formalidad y la responsabilidad empresarial, cumpliendo con las normas sanitarias, contando con registros sanitarios, garantizando la trazabilidad de nuestros productos mediante la identificación de lotes y fechas de vencimiento, realizando controles en laboratorios de calidad y emitiendo comprobantes de pago”, culminó.

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