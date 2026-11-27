Después de inaugurar tiendas futuristas en Nanjing o Shangai, ambas en China, en Osaka (Japón) o Gangnam (Corea del Sur), Zara da un paso más para consolidarse en el mercado asiático con una colaboración global con la firma japonesa kolor liderada por su director creativo, Taro Horiuchi , que debuta con una línea infantil.

kolor, creada por Junichi Abe en 2004, desfiló por primera vez en el salón Pitti Uomo de Florencia -feria internacional de referencia en el sector- con la colección de primavera de 2014.

Tras dejar el cargo creativo, asumió la dirección Taro Horiuchi, quien presentó su primera colección primavera-verano 2026 en la Semana de la Moda Masculina, donde la firma tiene consolidada su presencia.

La colaboración con Zara, del grupo español Inditex, da la posibilidad a kolor de acercar la marca y su filosofía a un público internacional “desde una perspectiva renovada”, sostuvo la firma gallega en un comunicado.

El director creativo de kolor, que concentra su diseño en prendas básicas y atemporales con referencias deportivas en el armario masculino y más conceptuales en el femenino, reconoce que se encuentra en un contexto nuevo de “heredar y hacer evolucionar la marca”.

En este sentido, detalla que el proyecto con Zara explora qué ocurre cuando el ADN de kolor se incorpora a un sistema de producción completamente distinto.

“Qué elementos pueden eliminarse y cuáles deben permanecer para que una prenda siga siendo, en esencia, kolor”, señala al subrayar que no se trata de reproducir los diseños del fundador, sino de partir de la filosofía de la marca y explorar qué se puede crear.

La propuesta kolor x Zara reinterpreta los “uniformes cotidianos” con prendas de mujer, hombre y niño -un terreno inexplorado hasta ahora para la firma asiática- tomando como punto de partida el concepto ‘World Uniform’ (Uniforme Mundial) con la ropa de trabajo, los uniformes escolares, las prendas deportivas, la sastrería y la ropa de abrigo.

“Categorías universales que han formado parte del día a día de personas de todo el mundo, trascendiendo culturas y generaciones”, indican desde el buque insignia de Inditex.

A partir de estos arquetipos, kolor ha reinterpretado las prendas desde su particular perspectiva dejando que la ropa deportiva se encuentre con la sastrería; las prendas más informales con diseños de corte clásico y la ropa de trabajo con tejidos nobles.

Una fusión y reconstrucción de elementos que son, desde hace tiempo, uno de los pilares del lenguaje creativo de kolor.

Así, surgen abrigos híbridos que combinan materiales que contrastan, camisas superpuestas, pantalones chinos deconstruidos, prendas de punto asimétricas y piezas que reinterpretan su funcionalidad para las que han recurrido al archivo de kolor.

Las prendas de mujer y hombre comparten detalles de diseño y planteamientos estructurales, creando una estética coherente.

La sastrería y las prendas de abrigo incorporan capas asimétricas, contrastes de texturas y proporciones alteradas. En el punto se mantienen los códigos tradicionales de los uniformes escolares, pero se rompe deliberadamente con su simetría y escala para generar equilibrios inesperados y contrastes visuales.

El debut de la primera línea infantil de kolor concentra sus siluetas características, sus detalles funcionales y la combinación de materiales, con lo que Horiuchi crea así un universo compartido entre generaciones.