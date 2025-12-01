Panificadora Bimbo del Perú, filial del grupo mexicano Bimbo, anunció una medida orientada a aliviar el gasto de los hogares en un contexto marcado por el incremento de los precios de la canasta básica. La compañía informó que reducirá en un 15% el precio de una parte importante de su portafolio de productos diarios, reafirmando su compromiso de ofrecer alimentos accesibles y nutritivos para las familias peruanas.

La decisión se presenta en un momento clave del año, cuando diciembre trae consigo mayores desembolsos por las celebraciones navideñas y de cierre de temporada. En respuesta a ese escenario, la empresa lanzó la campaña “Tu Bimbo de siempre bajó de precio”, con la cual aplicará esta reducción de manera permanente para contribuir al equilibrio del presupuesto familiar.

Productos de Bimbo que bajarán de precio

Entre los productos que se beneficiarán de la rebaja se encuentran líneas de alto consumo como Pan Bimbo XL blanco e integral, Bimbo sin bordes, Pan de Hamburguesa clásico, Pan Artesano, tostadas Bimbo y Pyc, así como pan pita y tortillas de las marcas Rapiditas y Tía Rosa. Todos son alimentos presentes en la mesa cotidiana de miles de peruanos.

Desde la compañía destacan que la iniciativa es posible gracias a cambios estructurales implementados en los últimos meses. De acuerdo con Bimbo Perú, dichas transformaciones han permitido elevar la productividad en toda la cadena de valor, logrando eficiencias que ahora se trasladan directamente al consumidor.

“Hemos hecho cambios estructurales en la compañía que nos han permitido volvernos un productor de bajo costo, logrando así productividades en la cadena de valor que han hecho posible trasladar este beneficio a nuestros consumidores, con el afán de llegar a más hogares peruanos con nuestros productos líderes sin sacrificar la calidad superior siempre”, señaló Andrés Ferrero, gerente general de Bimbo Perú.

La reducción es posible gracias a cambios estructurales y mejoras de productividad en la cadena de valor. (Foto: Bimbo Perú)

Bimbo se mudaría a planta de Callao

Bimbo presentó ante el Ministerio de la Producción (Produce) un Plan de Cierre Detallado (PCD) para su planta industrial ubicada en Huachipa, con el objetivo de descontinuar la producción en dicho centro. La decisión forma parte de una reorganización operativa en el país y no responde a una salida del mercado peruano.

Según el documento, el cierre no contempla la demolición de la infraestructura, ya que el predio es alquilado. Una vez detenidas las actividades, la compañía concluirá el contrato de arrendamiento y procederá a retirar los equipos y componentes productivos, que serán trasladados a otras plantas e instalaciones del grupo.

Asimismo, Bimbo del Perú informó que los materiales en stock generados durante el proceso de cierre serán enviados a su planta del Callao para su almacenamiento o eventual comercialización. La compañía precisó que se cerrarán el 100% de los procesos y áreas operativas de Huachipa como parte de esta transición industrial.