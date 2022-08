BID Invest entregó US$ 15 millones a Cordada, firma especialista en financiar a fintech de mipymes y a financieras no bancarias, a un plazo de dos años renovable, con el objetivo de fortalecer sus operaciones de financiamiento en Chile, Perú y México, originadas por Intermediarios Financieros No Bancarios locales (IFNBs).

Los IFNBs orientados a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son esenciales para conceder financiamiento de manera eficiente a este segmento vulnerable, desatendido por la banca tradicional.

El financiamiento permitirá el crecimiento de la cartera de IFNBs y mipymes de Cordada. La compañía prevé que contribuya a aumentar el acceso a financiamiento a las mipymes en Chile, Perú y México.

En los países en desarrollo, el 41% de las mipymes formales no logran cubrir sus necesidades de financiamiento.

Se espera que esta operación contribuya a dos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas: Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8) e Industria, Innovación e Infraestructura (ODS 9).

