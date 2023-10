Los panes de molde de Bauducco, hechos con masa madre, empezaron a comercializarse en el país hace unos seis meses y ya representan entre el 10% y el 12% de las ventas, y —según estimaciones de Figueroa— llegarían a alcanzar un 20% de participación en los próximos meses, luego de que empiecen a comercializarse en los supermercados Tottus, Wong y Metro. Actualmente, ya están presentes en tiendas de conveniencia y el canal tradicional.

Las presentaciones de panes de molde y de panetones de Bauducco logran competir en precio con las de otras marcas del mercado debido a una estrategia de gramaje: ofrecen un poco menos de peso por un precio de venta similar o un tanto superior al de otras empresas.

Si bien la marca busca que sus productos sean relativamente accesibles, tiene claro que su público objetivo son los segmentos socioeconómicos A, B y parte del C. “Somos la única marca de panetones que no tiene bolsa y no vamos a tenerla. Posiblemente somos el panetón más caro del mercado, pero nos diferenciamos en la calidad. En panes (de molde) nuestras presentaciones sí están a precios similares a la competencia”, comentó el gerente.

Bauducco nació en 1952 en Sao Paulo y como marca lleva unos 15 años presente en el Perú. Hasta hace dos años, la distribución de sus productos la tenía en exclusiva la firma Perufarma, pero tras formar su propia razón social en el país, Pandurata Alimentos, la empresa empezó a trabajar con diversos distribuidores que le han permitido llegar a todas las regiones del país.

Por ahora, su foco está en crecer mediante una mayor penetración del mercado, en particular en la parte sur del país y en el canal tradicional, que ya es responsable del 50% de la facturación. Hasta hace un par de años, el mix era de 80% y 30% con evidente mayor peso del canal moderno, pero el tradicional ha ido ganando participación mes a mes.

En los últimos años, las ventas de la empresa en Perú han venido creciendo por encima de 25% y para este año alcanzarían un avance de 30% con respecto a la facturación de 2022, según las proyecciones de Figueroa. Para la campaña de Navidad, estimó un crecimiento interanual de 15% en la venta de panetones.

Hasta ahora, todos sus productos son importados desde sus plantas de Brasil. Sin embargo, la firma no descarta empezar a producir en Perú en el mediano o largo plazo, como lo hace desde algún tiempo en Estados Unidos, lo cual dependerá de que se mantengan las cifras de crecimiento.

Por tratarse de alimentos importados, los costos se vieron particularmente afectados en los últimos dos años por el alza del tipo de cambio, los fletes y, como le ha pasado a toda la industria, por el encarecimiento de los insumos de producción. Ello llevó a la compañía a perder unos puntos de rentabilidad a fin de mantener los precios de venta invariables, puesto que ya son altos en comparación con otros del mercado.

