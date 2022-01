Acorde con una mejora en sus resultados, minera Poderosa incrementó utilidades de sus trabajadores y la remuneración al directorio.

La aurífera obtuvo utilidades netas por US$ 32.1 millones en el cuarto trimestre frente a los US$ 31.1 millones de igual periodo del 2020. En todo el 2021, acumuló beneficios netos por US$ 130.7 millones, superiores en 22.6 % a los que alcanzó en el 2020, según estados financieros presentados a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

La empresa precisó que la mayor utilidad se explica por un aumento en la producción de 12.1% en el cuarto trimestre frente al mismo periodo del 2020.

La producción en toneladas y onzas se recuperó en el cuarto trimestre del año pasado por el incremento de la fuerza laboral directa e indirecta en la unidad minera respecto del mismo lapso del 2020 y bajo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

Aunque el cash cost (costo total - amortización y depreciación) del último tramo del 2021 fue de US$ 769 por onza, mayor a los US$ 711 por onza de igual periodo del 2020.

“El incremento en el cash cost se explica por una mayor producción y aumento en los costos de bioseguridad por efectos de la pandemia, procesamiento, mano de obra, contratistas de labores mineras, minería artesanal, transporte y almacenamiento, alquiler de maquinaria y servicios de seguridad”, detalló La Poderosa.

Estrategias

Entre octubre y diciembre del año pasado la aurífera produjo 76,648 onzas de oro, 12% por encima del volumen del mismo intervalo del 2020. En todo el 2021 produjo 298,244 onzas, con un crecimiento de 12% respecto del año previo.

La Poderosa continúa con sus estrategias orientadas al crecimiento, mediante el desarrollo de nuevas unidades productivas, así como la búsqueda constante de nuevos proyectos de exploración, infraestructura, planta y equipos, comentó la gerencia de esa empresa.

Destacó que la minera sigue financiando su crecimiento con recursos propios y de terceros. En el cuarto trimestre del año pasado la empresa invirtió US$ 15.4 millones en exploración y desarrollo de mina, US$ 9.8 millones en obras en curso y US$ 6.7 millones en adquisición de maquinaria y equipo.

“El aumento en las inversiones se debió a la reactivación económica paulatina en el Perú. Esta reactivación permite que las actividades de infraestructura, exploración y preparación de mina se incrementen”, indicó la empresa.

Gastos financieros

Durante el cuarto trimestre sus gastos financieros disminuyeron por una menor exposición por coberturas de precio de oro y menores intereses de préstamos ante el cumplimiento y pago del principal de su deuda.

En agosto pasado, la minera refinanció un pagaré por US$ 13 millones con Scotiabank, fijando un nuevo vencimiento el 4 de febrero del 2022.

En el cuarto trimestre, las líneas de arrendamiento financiero utilizadas ascendieron a US$ 4.3 millones.