Auna presentó su estrategia de crecimiento para los próximos años, con la que busca ampliar el acceso a servicios de salud de alta complejidad en México, Perú y Colombia. Durante su Investor Day 2026, la compañía anunció que priorizará la expansión de su capacidad hospitalaria, el fortalecimiento de sus especialidades médicas y una mayor integración de sus operaciones, pero ¿cómo lo hará?

En detalle, al segundo trimestre de 2026, la compañía acumuló un crecimiento de 9% en sus ingresos ajustados por tipo de cambio (FX-neutral), impulsado por el desempeño orgánico de sus operaciones en México, Perú y Colombia. Asimismo, alcanzó una conversión de flujo de caja operativo a EBITDA ajustado de 95% en los últimos 12 meses.

A partir de estos resultados , Auna estructurará su estrategia en dos etapas: primero, consolidar y escalar sus operaciones y, posteriormente, profundizar la especialización y la integración de sus servicios .

Suso Zamora, presidente de Auna, explicó la lógica de crecimiento de la organización y cómo los resultados clínicos se vinculan con la expansión de sus operaciones. “Nuestra atención de alta calidad genera excelentes resultados clínicos y mayor confianza; esa confianza impulsa el crecimiento y la eficiencia; y esos recursos se reinvierten en ampliar el acceso. Esta visión nos permite continuar transformando la salud en Latinoamérica, poniendo siempre al paciente en el centro de todas nuestras decisiones”, afirmó durante el encuentro.

En esa línea, la compañía priorizará el incremento de su capacidad, la ampliación de su infraestructura actual y el fortalecimiento de la relación entre el aseguramiento y la prestación de servicios de salud. Entre sus objetivos figuran aumentar el número de camas y consultorios, concentrar capacidades en enfermedades de mayor complejidad e impulsar la tecnología.

Zamora también precisó que el 2026 ha permitido sentar las bases para esta nueva etapa de crecimiento. “El 2026 ha sentado bases sólidas para nuestra estrategia, la cual se enfocará primero en escalar y consolidar. Tras ello, daremos paso a una integración más profunda que permita construir una plataforma totalmente sincronizada, con procesos estandarizados en los tres países donde nos encontramos, capaz de transformar el abordaje de la salud en Latinoamérica”, argumentó.

Auna contempla incrementar en 50% su capacidad de hospitalización en Lima, mediante la incorporación de nuevas camas y la ampliación de su infraestructura. Foto: Auna

Perú: proyecta incrementar su capacidad en Lima

En el mercado peruano, Auna reportó que, entre enero y agosto de 2026, sus ingresos financieros en neurocirugía crecieron 20%; los de traumatología y ortopedia, 10%; y los de cirugía cardiovascular, 5%.

Como parte de sus planes de crecimiento, la compañía prevé sumar consultorios ambulatorios y camas de hospitalización en sus sedes de Lima y Arequipa. En Lima, proyecta incrementar en 50% su capacidad de hospitalización .

Otro de los proyectos anunciados es el inicio de la construcción del Centro Ambulatorio Trecca, desarrollado bajo una Asociación Público-Privada (APP) con EsSalud. La iniciativa busca mejorar la atención de más de 6 millones de asegurados.

Auna fortalecerá sus servicios médicos de alta complejidad en Perú, con énfasis en especialidades como neurocirugía, traumatología y ortopedia, y cirugía cardiovascular. Foto: Auna

México: evalúa expandirse a otras ciudades

En México, Auna buscará fortalecer su presencia en Monterrey, donde es el principal actor privado y concentra cerca del 38% de las camas privadas. Su estrategia, adelantó su presidente, estará enfocada en especialidades de alta complejidad como cardiología, neurología, traumatología y ortopedia.

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Además, la organización evalúa expandirse a otras ciudades mexicanas mediante hospitales, centros ambulatorios especializados y alianzas estratégicas. A través de Auna Seguros, también busca ampliar el acceso a servicios de salud mediante planes que puedan llegar a más personas.

La estrategia de Auna contempla integrar prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento para brindar una atención continua y centrada en las personas. Foto: Auna

Colombia: ampliará capacidad en clínicas

En Colombia, Auna opera una red de clínicas de alta complejidad en Medellín, Envigado, Barranquilla y Montería, con cobertura para 3.2 millones de personas.

Para atender la demanda, la compañía contempla aumentar su capacidad instalada en IMAT Oncomédica Auna y Clínica del Sur, mediante la incorporación de nuevas camas de hospitalización y la ampliación de su infraestructura actual.

La organización indicó que mantendrá un crecimiento disciplinado, priorizando la protección del flujo de caja y el fortalecimiento de su capacidad operativa.

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Zamora destacó que la estrategia busca consolidar un modelo de atención integral que acompañe al paciente en las distintas etapas de su atención médica. “Buscamos construir un modelo que integra prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, con el propósito de acercar una atención de alta complejidad, centrada en las personas, a más pacientes en la región. De esta manera, seguiremos contribuyendo a transformar la salud en Latinoamérica”, agregó.