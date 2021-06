Cerrados los bares y restaurantes por varios meses a inicios de la pandemia, este canal de ventas del sector de bebidas alcohólicas (cervezas, vinos, licores, sidras y listos para tomar) fue fuertemente afectado. En contraste, el canal retail se fortaleció al incorporar nuevas ocasiones de consumo.

Así, según el reporte de Euromonitor International en la categoría “Alcoholic Drinks”, la industria de bebidas en América Latina creció 5% en volumen en supermercados el 2020.

Y aunque Perú no siguió la misma tendencia (-11.3%), el consumo en valor tuvo el tercer mayor crecimiento en la región (4.5%) y llegó a unos US$ 3,832 millones.

Erwin Henriquez, analista sénior en Euromonitor International, explicó que tal diferencia responde a una continuación del fenómeno de ‘premiumización’.

Al estar encerrados en casa o con movilidad reducida, la disposición al consumo se elevó, y esta tendencia continuaría este año.

“Los consumidores están en busca de productos de mejor calidad (y precio), incluso si eso significa que toman un poco menos”, comentó a Gestión.

Tendencias

En consumo per cápita, Perú fue el país de la región con mayor decrecimiento en volumen (-13%), debido a la alta participación del canal on-trade en comparación con otros países, pero también por el mismo fenómeno de premiumización.

Esta tendencia y el crecimiento del e-commerce tomaron más velocidad, aunque la mayor disrupción se vio en la migración de canales, sostuvo Henriquez.

“Tomar en casa versus fuera de la casa genera todo un cambio en términos del comportamiento del consumidor, ya sea la elección de las bebidas, la intensidad o contenido alcohólico, el volumen que se toma e incluso el precio que se paga por la bebida”, señaló el experto.

En ese sentido, consideró que las marcas que quieran ganar en esta nueva realidad deben identificar la ocasión u ocasiones de consumo que pueden aprovechar dentro del hogar y generar esa propuesta de valor clara para el consumidor.

“Las cervezas han sabido jugar muy bien en este espacio, pero ahora los destilados necesitan hacerlo también”, puntualizó.

OTROSÍ DIGO

Categorías. En términos de valor, Erwin Henriquez comentó que la cerveza premium importada fue la que más creció (cerca de 20%) en el 2020. Los bitters y “ready to drinks” hicieron lo propio.

En contraste, las categorías más afectadas fueron las de nicho; así el champagne cayó cerca de 18% respecto a 2019; el vino rosado, tequila/mezcal y bourbon siguieron la misma tendencia a la baja.

Sin embargo, un caso particular vivió el whisky. Y es que si bien no fue de las categorías más afectadas, no pudo capitalizar la tendencia de ‘premiumización’ y consumo en el hogar, y más bien tuvo un movimiento más fuerte hacia el segmento estándar o económico.